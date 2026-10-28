雙溪區銀髮女力課程談婦女權益 提升性騷擾防治觀念

為提升銀髮女性對自身權益的認識，新北市雙溪區公所辦理「115年銀髮女力向前走：營養健康與平權同行」系列課程，今(28)日第三場特別邀請社工師郭佩欣進行婦女權益宣導，透過生活化的講解，帶領學員認識日常生活中可能遇到的性騷擾情境，以及相關辨識方式與求助管道，協助長者建立自我保護觀念。

社工師透過淺顯易懂的方式，向學員說明婦女權益及性騷擾防治相關觀念，引導大家留意生活中可能發生的不當言語或行為，學習辨識性騷擾，並了解遇到相關情況時，可以如何尋求協助。課程也鼓勵學員重視自身感受與權益，面對不舒服或不適當的對待時，應勇於表達，並適時尋求支持與協助。

雙溪區長劉盈良表示，婦女權益與性騷擾防治不分年齡，透過宣導課程，讓銀髮女性增進相關知識，了解自身權益及可運用的求助資源，進一步提升自我保護能力。未來也將持續推動多元婦女及長者關懷活動，營造尊重、平等且安心的生活環境。