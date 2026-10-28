九份金山寺相隔11年再捐抓斗車 助力瑞芳清潔維護

九份金山寺相隔11年再度捐贈清潔車輛，將17噸抓斗車「金山寺2號」交由瑞芳區清潔隊使用，提升山區垃圾清運效能。金山寺曾於104年捐贈15噸抓斗車「金山寺1號」，此次再度以實際行動支持地方環境維護。捐贈儀式選在農曆九月十九日觀音菩薩出家紀念日舉行，由新北市副市長劉和然代表受贈，並為新車舉行淨車儀式，祈求出勤平安，展現宗教團體關懷地方、支持環境清潔工作的公益精神。

副市長劉和然表示，瑞芳區山城地形特殊，道路蜿蜒，清潔隊員長期肩負垃圾清運及市容維護工作，十分辛勞。金山寺相隔11年再次捐贈抓斗車，不僅延續對地方的關懷，也有助提升清運效率及作業安全，為第一線清潔同仁帶來實質支持。

九份金山寺住持修熏法師表示，環境整潔與居民生活品質息息相關，清潔隊員長年默默付出，守護九份及瑞芳地區環境，金山寺秉持回饋地方、服務社會的理念，希望透過捐贈完善清運設備，也期盼帶動更多民間團體及宗教力量投入環境保護。

除了捐贈車輛，金山寺也持續關懷清潔隊的勤務需求。民國112年5月，瑞芳區清潔隊王姓領班駕駛「金山寺1號」於九份山區執行勤務時不慎翻車，所幸人員平安，金山寺得知後，再度伸出援手，協助支付80萬元修復費用，讓車輛能盡速修復、恢復勤務。此次新車捐贈並舉行淨車儀式，祈求出勤平安，也延續雙方多年來共同守護地方環境的情誼。

環保局表示，目前已有20個民間單位及宗教團體捐贈共25輛清潔車輛，總金額超過4,700萬元，展現公私協力守護環境的成果。感謝九份金山寺再次支持瑞芳區清潔隊，未來將持續妥善運用及維護清潔設備，提升清運效能，打造乾淨、宜居的瑞芳生活環境。