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北市文資保存譽揚獎 西門紅樓、臺灣文學糧倉等7建物獲獎

中央社／ 台北28日電

北市7處歷史建築、古蹟今天獲頒文化資產保存維護譽揚獎，包括頒獎典禮舉行地點紹興北街31巷53號（現臺灣文學糧倉）、作家臺靜農故居、西門紅樓及國立台灣大學機械工程館等。

台北市文化局今天在臺灣文學糧倉舉辦第4屆「文化資產保存維護譽揚獎」頒獎典禮，獎項分為保存修復、管維推廣及特別貢獻3大類別，今年共17處標的參與角逐，經14名專家組成的評鑑小組實地現勘、了解個案修復歷程及維護狀況後，選出7處公私有得獎建物。

台北市文化局表示，保存修復類得獎者為「臺靜農故居」、「紹興北街31巷53號（糧食局倉庫）」、「前南菜園日式宿舍」；管維推廣類得獎者分別是「西門紅樓（原新起街市場）」、「國立台灣大學機械工程館」、「新芳春茶行」；特別貢獻類得獎者則是「北投文物館」。

評審團代表蔡元良致詞表示，這次到各個現場參訪、討論，深刻體會到文化資產是長久且需要累積成果的工作，需要不同專業共同努力。台灣的文化資產進程雖起步較晚，但經多年努力，已趨近於聯合國教科文組織對世界遺產的普世價值。

蔡元良說，在保存修復獎項中，所有團隊面對預算、時間等挑戰下，一方面要讓文化資產新生，同時必須展現文化資產對公眾的價值；管維和推廣方面，建築除展現過去記憶與文化價值外，如何透過再利用的可能性，向市民展現美好。

台北市副市長林奕華表示，台北市是持續保持活力、國際競爭力的城市，大家常討論大巨蛋、輝達，但如何讓城市有溫度、有故事，依靠的是台北市不同角落的文化資產，感謝並敬佩所有得獎者，讓文化資產逐漸受到更多重視，也成為國內外旅客認識台北、感受城市故事的重要途徑。

北市 西門紅樓

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