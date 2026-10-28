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中和興南夜市怎麼了？網友見店面冷清驚呼 在地人揭背後原因

聯合新聞網／ 綜合報導
新北市中和區興南夜市近年人潮不如以往，有網友分享現況，引發在地居民討論。聯合報系資料照
新北市中和區興南夜市近年人潮不如以往，有網友分享現況，引發在地居民討論。聯合報系資料照

新北市中和區興南夜市曾是當地知名商圈，近年卻屢傳人潮流失。一名網友日前實際走訪，發現部分店面已經歇業，忍不住發文感嘆「興南夜市是倒光了餒，怎麼會這樣」。不少在地人回憶過去擠滿遊客的盛況，也有人將商圈衰退歸因於土地爭議及道路開放車輛通行。

原PO在Threads上貼出興南夜市現況，對眼前冷清景象感到意外。興南夜市鄰近捷運南勢角站，商圈分布於信義街及景新街410巷一帶，過去聚集各式小吃、服飾及生活用品店家，是不少中永和居民逛街、吃宵夜的去處。

貼文勾起許多人的童年回憶，有網友表示「小時候跟爸媽去逛興南夜市真的是人多到漫出來」，也有人提到，約30年前夜市人潮不輸永和樂華夜市。不過，部分在地網友認為，商圈後來開放汽機車通行，改變原本以行人逛街為主的環境，加上攤商逐漸減少，熱鬧景象已不如以往。

另有網友指稱，興南夜市過去曾發生店家前方土地遭人標購、要求高價買回等糾紛，認為這也是商圈衰退的原因之一；也有人抱怨警方頻繁巡查，影響攤商做生意。不過，相關土地爭議及執法影響均屬網友說法，尚無法據此確認與夜市沒落有直接關聯。

值得注意的是，附近住戶提醒，原PO發文當天適逢星期一，部分店家本來就會休息，不能單憑當天畫面判斷整個商圈的營業狀況。有網友表示，景新街及興南路牌樓周邊仍有店家營業，平日晚上也還有小吃攤及人潮，只是與全盛時期相比，確實冷清不少。

夜市 店面 中和

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