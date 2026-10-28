相隔11年九份金山寺再捐1輛抓斗車 給一線清潔同仁最實質的支持

新北市首輛民間捐贈的15噸抓斗車「金山寺1號」，由瑞芳區九份金山寺捐贈。事隔11年，金山寺今天再捐贈價值593萬元，17噸的的抓斗車「金山寺2號」給市府。副市長劉和然感謝金山寺長年投入公益、關懷地方環境，給第一線清潔同仁最實質的支持與鼓勵。

新北市環保局表示，金山寺11年前捐贈「金山寺1號」，為民間參與環境清潔工作樹立良好典範，也帶動更多民間力量投入。截至目前已有20個民間單位及宗教團體，共捐贈25輛清潔車輛，總金額超過4700萬元，讓公私協力成為守護城市環境的重要力量。

金山寺今年再捐贈17噸抓斗車「金山寺2號」，交由新北市環保局瑞芳區清潔隊使用。捐贈儀式安排在今天農曆9月19日觀音菩薩出家紀念日舉行，由11年前時任環保局長、現任新北市副市長劉和然代表受贈並致贈感謝狀，感謝金山寺以實際行動支持新北市環境永續。

劉和然表示，瑞芳區幅員廣大，山城地形及道路條件特殊，清潔隊員肩負垃圾清運與市容維護的重任，長期奔波十分辛勞。金山寺再次捐贈抓斗車，不僅延續對地方環境的關懷，也讓清潔隊有更充足的作業量能。

九份金山寺住持修熏法師表示，環境整潔與居民生活品質息息相關，清潔隊員長年默默付出，守護九份及瑞芳地區的環境。金山寺秉持回饋地方、服務社會的理念，再次捐贈抓斗車，希望提供清潔隊更完善的作業設備，也期盼藉由此次捐贈拋磚引玉，號召更多民間團體及宗教力量投入環境保護，共同為地方永續發展盡一份心力。

捐贈儀式後，金山寺特別為「金山寺2號」辦理淨車儀式，祈求車輛出勤平安。瑞芳區清潔隊王姓領班2023年5月間，駕駛同樣曾舉行淨車儀式的「金山寺1號」，在九份山區執行勤務時不慎翻車，所幸人員平安。

當年金山寺得知發生事故，為協助車輛盡速修復、恢復勤務，再次伸出援手，協助支付高達80萬元的修復費用，展現對清潔隊員及環境工作的持續關懷。

環保局指出，市府訂有「新北市政府環境保護局接受民間單位捐贈清潔車輛原則」，透過公開透明機制受理各界捐贈，讓公益資源妥善運用於環境清潔工作。環保局受贈後，將持續做好車輛管理與維護，攜手民間力量提升清運效能，打造乾淨、宜居且永續的新北市。

新北市瑞芳區九份金山寺今捐贈17噸抓斗車「金山寺2號」給市府，由副市長劉和然代表受贈。圖／新北市環保局提供

新北市瑞芳區九份金山寺今捐贈17噸抓斗車「金山寺2號」給市府，副市長劉和然代表致贈感謝狀，感謝金山寺長年投入公益、關懷地方環境。圖／新北市環保局提供

新北市瑞芳區九份金山寺今捐贈17噸抓斗車「金山寺2號」給市府，副市長劉和然感謝金山寺以實際行動支持新北市環境永續。圖／新北市環保局提供