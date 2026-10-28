龍山寺再贈價值千萬電動油壓破壞器材 2015年迄今已捐新北消防7728萬

台北市艋舺龍山寺今天上午捐贈價值1010萬的5套電動油壓破壞器材給新北市消防局。市長侯友宜代表受贈並回贈感謝狀及紀念品，侯友宜感謝龍山寺以實際行動守護民眾生命財產安全。讓這份愛心不僅守護新北市民，更能延伸至其他需要協助的縣市。

新北市消防局表示，艋舺龍山寺長期熱心公益，2015年南港復興航空空難發生後，龍山寺感念消防人員冒著低溫投入搜救工作，特別捐贈新北市115套半乾式防寒衣，也開啟雙方長期合作的善緣。自2015年迄今，龍山寺累計捐贈新北市各式救災裝備總價值達7728萬元，成為新北市消防工作的重要後盾。

本次龍山寺捐贈的5套電動油壓破壞器材，將配置於新北市海山、新店、烏來、瑞芳及德音分隊。該項器材可運用於車禍受困、火場破壞等搶救工作，協助消防人員快速執行破壞、剪切及撐開等作業，有效縮短救援時間，提升搶救效率及人員安全。

新北市長侯友宜表示，消防救災工作分秒必爭，精良的救災裝備不僅是消防人員執行任務的重要利器，更是守護民眾生命安全的關鍵。感謝艋舺龍山寺多年來的支持，以實際行動展現宗教慈悲濟世的精神。此次捐贈將進一步提升消防人員的救援能力，新北市也將秉持區域聯防及相互支援精神，讓這份愛心不僅守護新北市民，更能延伸至其他需要協助的縣市。

消防局長陳崇岳表示，感謝艋舺龍山寺長期關懷消防人員及支持救災工作。本次捐贈的電動油壓破壞器材具備高度機動性及救援效率，可協助消防人員因應各類複雜災害，提升搶救效能並降低救災風險。消防局將妥善運用捐贈裝備，持續精進專業訓練及救災能力，結合民間力量，共同打造「安心、安全、安居」的幸福城市。