快訊

再度嫌棄「AI」不準確！川普發文宣布全面禁用 都要改稱「SI」

認定低價傾銷 日本將對台灣、大陸鎳系鋼材徵收5年反傾銷稅

上午10時59分花蓮近海規模3.7地震 最大震度2級

聽新聞
0:00 / 0:00

六都人均預算最少 社福預算八年增七成 侯友宜：全齡照顧不遺忘任何人

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
市長侯友宜今在市政會議強調，新北市雖社福人口最多，但六都人均預算最少，市府團隊仍全力以赴，社福預算自他上任以來已大幅成長近七成。圖／新北市府提供
市長侯友宜今在市政會議強調，新北市雖社福人口最多，但六都人均預算最少，市府團隊仍全力以赴，社福預算自他上任以來已大幅成長近七成。圖／新北市府提供

新北市為全國第一大城市，福利人口總數也高居全國之冠，面對少子化與超高齡社會的雙重挑戰，新北市政府推動「全人照顧」，市長侯友宜今在市政會議強調，新北市雖社福人口最多，但六都人均預算最少，市府團隊仍全力以赴，社福預算自他上任以來已大幅成長近七成。此外，透過政府資源與「好日子愛心大平台」民間力量相輔相成，打造一個不遺忘任何人的幸福城市。

社會局長李美珍今日以「一生相伴~新北社福陪你走過每一站」為題進行專案報告，提出涵蓋孕育、兒少、婦女、身障至長者的全方位社會安全網。李美珍指出，新北社福預算已從108年的192億元成長至115年的325億元，增幅達69.3%。

在政策落實上，新北孕婦「好孕專車」已提高至36趟次；全市建置130家公托，家外收托率達45%，並設有37處定點臨托據點。針對身障照顧，7年來據點由45處翻倍成長至96處；銀髮族部分，更已達成「里里皆有銀髮俱樂部」的目標。

侯友宜表示，新北老年人口已從16年前的34萬人突破至83萬人，「我自己也在3年前領到敬老卡。」為鼓勵長者增進社會參與，敬老愛心卡點數已擴大至600點，預計116年上半年開放折抵溫泉、觀光巴士、復康巴士及聯合醫院健檢；下半年更規劃將一半點數擴及農會、藥局與超商使用。

侯友宜感謝社會各界透過「好日子愛心大平台」捐贈達57.6億元，讓良善循環不斷滾動。新北市連續兩年在遠見雜誌競爭力調查的「社會福利」面向榮獲全國第一，也在「2026幸福城市指數」勇奪全台首位。侯友宜強調，榮譽是更高的責任，市府團隊絕不自滿，將持續提供市民最即時、強大的社會支持。

新北市政府社會局今進行專案報告，局長李美珍指出新北社福預算已從108年的192億元成長至115年的325億元，增幅達69.3%。圖／新北社會局提供
新北市政府社會局今進行專案報告，局長李美珍指出新北社福預算已從108年的192億元成長至115年的325億元，增幅達69.3%。圖／新北社會局提供

新北市政府社會局今進行專案報告，局長李美珍指出新北社福預算已從108年的192億元成長至115年的325億元，增幅達69.3%。圖／新北社會局提供
新北市政府社會局今進行專案報告，局長李美珍指出新北社福預算已從108年的192億元成長至115年的325億元，增幅達69.3%。圖／新北社會局提供

六都 侯友宜 照顧

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陳家琪淡水競總成立 侯友宜力挺呼籲鄉親催票

卓榮泰：中央連續九年歲入歲出賸餘 編普發現金預算2,357億元

黃敏惠卸任前拚送中央！嘉義北港路區段徵收案11月再闖縣市都委會

因應超高齡化 將加強預防、評估與活動空間

相關新聞

永安大橋機慢車道30日起封72小時 林口中山路也將分段銑鋪

新北市永安大橋、林口區中山路將陸續進行道路銑鋪工程，其中永安大橋蘆洲往五股方向機慢車專用道，自10月30日晚間10時起連續封閉72小時，至11月2日晚間10時止；林口中山路則自10月31日至11月2日分段施工，施工期間將實施車道調撥及部分路口管制，市府提醒用路人提前改道。

新北城市展10月30日登場 串起城市發展與文化新體驗

2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」10月30日至12月27日在新北市政府三重安芯中心登場，新北市府以城市發展與市民生活為出發點，透過數位科技、沉浸式互動及多元文化體驗，將城市治理、產業文化與生活日常轉化為可觀看、可感受、可參與的展覽內容，邀請市民從不同角度認識新北的多元樣貌，感受城市發展的軌跡，共同展望新北未來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。