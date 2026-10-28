六都人均預算最少 社福預算八年增七成 侯友宜：全齡照顧不遺忘任何人

新北市為全國第一大城市，福利人口總數也高居全國之冠，面對少子化與超高齡社會的雙重挑戰，新北市政府推動「全人照顧」，市長侯友宜今在市政會議強調，新北市雖社福人口最多，但六都人均預算最少，市府團隊仍全力以赴，社福預算自他上任以來已大幅成長近七成。此外，透過政府資源與「好日子愛心大平台」民間力量相輔相成，打造一個不遺忘任何人的幸福城市。

社會局長李美珍今日以「一生相伴~新北社福陪你走過每一站」為題進行專案報告，提出涵蓋孕育、兒少、婦女、身障至長者的全方位社會安全網。李美珍指出，新北社福預算已從108年的192億元成長至115年的325億元，增幅達69.3%。

在政策落實上，新北孕婦「好孕專車」已提高至36趟次；全市建置130家公托，家外收托率達45%，並設有37處定點臨托據點。針對身障照顧，7年來據點由45處翻倍成長至96處；銀髮族部分，更已達成「里里皆有銀髮俱樂部」的目標。

侯友宜表示，新北老年人口已從16年前的34萬人突破至83萬人，「我自己也在3年前領到敬老卡。」為鼓勵長者增進社會參與，敬老愛心卡點數已擴大至600點，預計116年上半年開放折抵溫泉、觀光巴士、復康巴士及聯合醫院健檢；下半年更規劃將一半點數擴及農會、藥局與超商使用。

侯友宜感謝社會各界透過「好日子愛心大平台」捐贈達57.6億元，讓良善循環不斷滾動。新北市連續兩年在遠見雜誌競爭力調查的「社會福利」面向榮獲全國第一，也在「2026幸福城市指數」勇奪全台首位。侯友宜強調，榮譽是更高的責任，市府團隊絕不自滿，將持續提供市民最即時、強大的社會支持。

新北市政府社會局今進行專案報告，局長李美珍指出新北社福預算已從108年的192億元成長至115年的325億元，增幅達69.3%。圖／新北社會局提供