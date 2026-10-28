永安大橋機慢車道30日起封72小時 林口中山路也將分段銑鋪

新北市永安大橋、林口區中山路將陸續進行道路銑鋪工程，其中永安大橋蘆洲往五股方向機慢車專用道，自10月30日晚間10時起連續封閉72小時，至11月2日晚間10時止；林口中山路則自10月31日至11月2日分段施工，施工期間將實施車道調撥及部分路口管制，市府提醒用路人提前改道。

新北市養護工程處表示，永安大橋是連接蘆洲、五股的重要交通要道，林口中山路也是市區主要幹道，平日車流量大，此次將進行全面銑鋪，並使用較一般鋪面材料粗的級配，提高道路耐久度、降低後續維護頻率。

永安大橋施工範圍為蘆洲往五股方向機慢車專用道，全長約1.5公里，不包含汽車道，10月30日晚間10時至11月2日晚間10時採全線、全日封閉。

施工期間，從蘆洲前往五股的機慢車輛，可改走中興路二段182巷、四號越堤道、疏洪六路、五號越堤道，再接回中興路三段。

林口區中山路施工範圍則為文化一路二段至文化北路二段，10月31日至11月2日每天上午9時30分至下午5時施工，分3階段封閉部分往桃園方向車道及路口，並採對向車道調撥維持通行。

10月31日施工路段為中山路文化一路二段至文化三路二段，文化二路、民享路往南車輛須改走中華一路、文化三路；文化二路往北車輛改走信義路、文化一路。

11月1日封閉中山路文化二路二段至民生路部分往桃園方向車道及路口，文化三路、文林一街往南車輛改走福林路、民生路，文化三路往北則改走信義路、文化二路。

11月2日施工範圍為文林一街至文化北路二段，欲往民生路的雙向車輛改走文化北路二段。

施工期間，文化二路中山路口、林口國民運動中心、幸福市、文三信義路口、文化三路中山路口、總督府社區及福林民生路口等公車站將暫不停靠，市府將提前於站位張貼公告，並安排義交引導民眾至鄰近站點搭乘。

養工處提醒，若遇雨天或天候不佳，工程將順延；用路人行經施工區域時應減速慢行，並配合現場交通管制人員指揮。