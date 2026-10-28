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新北城市展10／30登場 串起城市發展與文化新體驗

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
「24HR NEW TAIPEI OPEN」將展場化身24小時新北美食城。圖／新北市文化局提供
「24HR NEW TAIPEI OPEN」將展場化身24小時新北美食城。圖／新北市文化局提供

2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」10月30日至12月27日在新北市政府三重安芯中心登場，新北市府以城市發展與市民生活為出發點，透過數位科技、沉浸式互動及多元文化體驗，將城市治理、產業文化與生活日常轉化為可觀看、可感受、可參與的展覽內容，邀請市民從不同角度認識新北的多元樣貌，感受城市發展的軌跡，共同展望新北未來。

三重安芯中心是新北市推動溪南、溪北雙核心發展的重要建設，也是城市持續成長的新地標，2026新北城市展「New Taipei Band:共奏未來」，呼應新北城市發展與區域均衡的願景，透過展覽串聯城市記憶、生活文化與未來想像，讓市民在參與互動體驗的過程中，感受新北不斷累積、持續前進的城市能量。

新北市文化局表示，2026新北城市展從新北獨特的環狀地貌輪廓發想，將城市的「圈」轉化為具有彈性與延展性的紐帶，串連不同地域、世代、產業與文化。「Band」不僅象徵樂團，也蘊含連結、聚合與共鳴的意義。展覽更結合三重昔日作為臺灣黑膠唱片製造重鎮的歷史，以唱片意象呼應地方產業記憶，從過去的產業發展延伸至今日多元的城市樣貌，象徵不同世代與文化如同樂團中的不同聲部，共同譜寫新北的城市樂章。

展覽規畫「共奏・城事」、「共奏・同樂」及「共奏・生活」三大主題，展區橫跨安芯中心1樓、2樓、3樓及5樓，串聯「共鳴序章」、「新北記事・共譜日常」、「新北調香Lab」、「新北大聚院：全民玩馬戲」、「24HR NEW TAIPEI OPEN」、「日常體能王」、「怪獸放電場」，以及三重唱片產業歷史回顧等展區。

1樓以城市發展與文化記憶為主軸，透過城市影像、政策成果及三重黑膠唱片產業歷史，呈現新北的發展軌跡；2樓設有「新北調香Lab」；3樓結合聲音互動體驗與馬戲展演，邀請民眾在參與中感受城市的多元活力；5樓則從市民日常出發，規畫新北美食文化、運動挑戰及親子互動等體驗，讓不同年齡層的市民都能找到參與樂趣。透過觀賞、互動與體驗，邀請市民從不同面向探索新北，感受城市與生活的緊密連結。

新北市政府指出，希望藉由此次城市展，讓市民認識城市一路走來的發展與轉變，也透過文化、科技及多元互動，凝聚對城市的認同與想像。2026新北城市展將於10月30日開展，開展當日及11月1日邀請春河劇團帶來「老闆～來碗陽春麵！」，以精采劇場演出為展覽揭開序幕。

2026新北城市展，展區橫跨安芯中心1樓、2樓、3樓及5樓。圖／新北市文化局提供
2026新北城市展，展區橫跨安芯中心1樓、2樓、3樓及5樓。圖／新北市文化局提供

「怪獸放電場」以新北9個文化場域為靈感，打造9隻特色怪獸，結合體感互動、AR擴增實境及親子閱讀空間。圖／新北市文化局提供
「怪獸放電場」以新北9個文化場域為靈感，打造9隻特色怪獸，結合體感互動、AR擴增實境及親子閱讀空間。圖／新北市文化局提供

2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」10月30日至12月27日在新北市政府三重安芯中心登場。圖／新北市文化局提供
2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」10月30日至12月27日在新北市政府三重安芯中心登場。圖／新北市文化局提供

5樓展區從市民日常出發，規畫新北美食文化、運動挑戰及親子互動等體驗，讓不同年齡層的市民都能找到參與樂趣。圖／新北市文化局提供
5樓展區從市民日常出發，規畫新北美食文化、運動挑戰及親子互動等體驗，讓不同年齡層的市民都能找到參與樂趣。圖／新北市文化局提供

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