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陳偉杰淡水河畔辦音樂會 近兩千鄉親熱情相挺

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
陳偉杰呼籲11月28日投票日當天務必出門投票。圖／紅樹林有線電視提供
陳偉杰呼籲11月28日投票日當天務必出門投票。圖／紅樹林有線電視提供

新北市議員選戰進入倒數階段，市議員陳偉杰淡水捷運站後方，舉辦淡水競選總部成立大會，有別於以往充滿激情口號的傳統造勢場合，活動特別以「感恩音樂會」的嶄新風格呈現。活動將淡水河畔的優美景致與觀音山作為天然背景，改以民歌與經典歌曲演唱的方式，讓支持者在優美的音樂聲中感受溫馨氛圍。

音樂會吸引了近兩千名來自淡水、八里、三芝與石門的鄉親擠爆現場，包含新北市長侯友宜、立法委員葉元之、牛煦庭、前立委郭素春，以及北海岸各區多位基層里長與社團代表皆全員到齊，展現陳偉杰深厚的基層實力與凝聚力。

音樂會現場氣氛熱鬧滾滾，嗨到最高點。陳偉杰特別為鄉親獻唱一曲《堅持》，藉此象徵自己這八年來深耕北海岸、堅持服務的初衷。現場歡呼聲與「凍蒜」聲不絕於耳。

陳偉杰在致詞時感性地向籌辦團隊及台下支持者致謝，並特別感謝前議員蔡葉偉八年前的交棒提攜，讓他能將北海岸當作自己的家，一步一腳印扎根服務。他細數這八年來的服務里程碑，強調服務處已處理超過八千件陳情案、辦理近千場地方會勘、安排一千三百多件法律諮詢，並在議會質詢近三百次。

在地方建設上，陳偉杰積極推動教育環境升級，不僅協助選區內超過半數的學校翻新操場跑道，還更新了課桌椅、圖書館與視聽教室，同時，他也與多位里長攜手，在水碓、北投、竿蓁、沙崙、油車與新春等里推動建置了十多座綠家園與公園，並持續改善體健設施與遮雨棚，致力將居住環境打造得盡善盡美。

儘管交出亮眼的政績單，陳偉杰在台上也向鄉親吐露真心話，坦言近期聽到最多的一句話就是「偉杰你穩當選的」，這句話雖然溫暖，卻讓他萬分擔憂。他強調，選舉絕對沒有「穩當選」這件事，越是被大家說穩就越危險，過去有太多認真做事的候選人，往往敗在支持者以為選情穩定而未出門投票。

為此，陳偉杰向全場鄉親深深鞠躬懇託，呼籲大家千萬不能掉以輕心，11月28日投票日當天務必出門投票，並拉著身邊的親朋好友一起支持，讓選票真正入軌，確保做事的人不孤單，攜手為北海岸繼續堅持最後一哩路。

淡水 陳偉杰 淡水河 石門 侯友宜

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