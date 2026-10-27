快訊

國民黨誰來選2028？江啟臣：盧秀燕若想貢獻 全台很多人會支持

女兒河口湖遇害案情翻轉 空勤總隊長井延淵仍請假未返隊

台北101證實！頂新魏家重返股東行列 成美創投接手伊藤忠17.27％股權

聽新聞
0:00 / 0:00

陳家琪淡水競總成立 侯友宜力挺呼籲鄉親催票

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
陳家琪淡水競總成立，現場湧入大批支持民眾。圖／紅樹林有線電視提供
陳家琪淡水競總成立，現場湧入大批支持民眾。圖／紅樹林有線電視提供

年底選戰持續白熱化，新北市長侯友宜出席國民黨新北市議員陳家琪競選總部成立大會。現場湧入大批支持民眾，熱情與侯友宜握手致意並高喊凍蒜。侯友宜在致詞中除細數陳家琪四年來的政績，更親自贈送包子與粽子，象徵「包中」的好兆頭。

侯友宜強調，未來16年未完成的市政夢想，將交棒給國民黨新北市長候選人李四川來圓夢，而陳家琪作為議會的核心戰力絕對不能掉，呼籲支持者在11月28日投票日倒數一個月之際，踴躍出來拉票、催票與挺票。

侯友宜表示，陳家琪從淡水第一信用合作社轉戰政壇，這四年來的表現有目共睹。他稱讚陳家琪做事腳踏實地，待人客氣、溫柔卻堅定，宛如自家女兒般親切。侯友宜指出，無論他走到哪裡，陳家琪就跟到哪裡，甚至主動替市府與里長解決基層問題，現場大批里長自發性站出來力挺，正是對她認真做事的最有力肯定。

面對連任的嚴格檢驗，侯友宜也替陳家琪背書，指出她不僅在石門與三芝的長照、觀光及農產品推廣上衝鋒陷陣，更對淡水的大發展貢獻良多，並將八里的環境衛生與長輩照顧得無微不至，期盼淡水鄉親能再次團結支持這位有幹勁的候選人。

陳家琪揮舞戰旗氣氛最高點，接著在致詞時表示，感性地回顧自己帶著26年一信服務的基礎與精神投入議會的歷程。她特別感謝侯友宜四年前的提攜，當時侯市長擔心她一個銀行出身的女孩在政治圈會被欺負，多次親自下鄉為她站台背書與保證。陳家琪強調，做過的事鄉親看得見，這四年的努力不是終點，而是繼續向前的底氣。她承諾未來將持續走入地方，向鄉親報告服務成果，並以監督市府、爭取合理預算為己任，用一步一腳印的努力，讓大家看見這些年累積的建設，讓家鄉變得更好。

為不辜負市長與鄉親的期望，陳家琪交出亮眼成績單，包含石門微型公托設立、即將重新開幕的三芝圖書館、淡水國中新增校區以及八里國中遷校等。此外，農情市場開始營運、竹圍市場動工與紅樹林國宅二期工程皆已步入軌道。在重大交通建設上，陳家琪也持續緊盯105市道二期工程、淡北道路、八里輕軌與淡海輕軌等建設進度。

侯友宜 淡水 競選總部 選戰 李四川

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／號次出爐 蘇巧慧1號「一定會贏」、李四川3號「票投3挺四川」

打造AI廊帶 李四川、蘇巧慧交鋒

三子挺蔣萬安 韓國瑜：相信台灣社會邪不勝正

新北市長候選人號次出爐 蘇巧慧1號「一定慧贏」 李四川3號「挺四川」

相關新聞

淡水紫藤花園永久熄燈 新北：曾輔導申請休閒農場但業者未遞件

新北市淡水知名景點紫藤花園，因頻遭檢舉不堪負荷，一號、二號園區將全面關閉。新北地政局表示，2020年至今接獲3次檢舉，經認定後依區域計畫法裁罰3次共39萬元。農業局則表示接獲逾12件檢舉，曾輔導業者申請休閒農場，但業者迄今未遞件。

陳偉杰淡水河畔辦音樂會 近兩千鄉親熱情相挺

新北市議員選戰進入倒數階段，市議員陳偉杰在淡水捷運站後方，舉辦淡水競選總部成立大會，有別於以往充滿激情口號的傳統造勢場合，活動特別以「感恩音樂會」的嶄新風格呈現。活動將淡水河畔的優美景致與觀音山作為天然背景，改以民歌與經典歌曲演唱的方式，讓支持者在優美的音樂聲中感受溫馨氛圍。

陳家琪淡水競總成立 侯友宜力挺呼籲鄉親催票

年底選戰持續白熱化，新北市長侯友宜出席國民黨新北市議員陳家琪競選總部成立大會。現場湧入大批支持民眾，熱情與侯友宜握手致意並高喊凍蒜。侯友宜在致詞中除細數陳家琪四年來的政績，更親自贈送包子與粽子，象徵「包中」的好兆頭。

汐止區忠孝東路行人與車爭道危險 住戶盼增人行道

汐止區忠孝東路底靠近大同路三段處，附近有幾個社區大樓，平時不少人走路去五堵火車站搭車，只是有時候公車停靠，甚至有公車久停，造成行人幾乎都得走在馬路中間，相當危險，所以，今(27)日立委廖先翔服務處就召集相關單位人員現場會勘，討論設置人行道的可行性。

胡志宏競選總部成立 盼延續五星東和服務鄉親

新北市瑞芳區東和里長候選人胡志宏25日舉行競選總部成立大會，吸引地方鄉親及各界人士到場共襄盛舉，以行動表達支持。胡志宏表示，競選服務處成立不只是參選的起點，更是希望為東和里做更多事情的開始，未來將延續過去投入社區服務的經驗，持續關懷長輩、鼓勵學子，並積極改善里內生活環境。

三芝茭白筍評鑑登場 週末迎接盛大茭白筍節

又到了新北市三芝區茭白筍盛產的季節！在這個週末六、日，「三芝茭白筍節」即將熱鬧登場，而重頭戲「一年一度茭白筍評鑑」也搶先開跑。評審團隊針對「帶殼組」、「剝白組」與「甜度組」進行評比，期待透過良性交流與技術精進，共同帶動三芝茭白筍的品質、產量與整體產值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。