陳家琪淡水競總成立 侯友宜力挺呼籲鄉親催票

年底選戰持續白熱化，新北市長侯友宜出席國民黨新北市議員陳家琪競選總部成立大會。現場湧入大批支持民眾，熱情與侯友宜握手致意並高喊凍蒜。侯友宜在致詞中除細數陳家琪四年來的政績，更親自贈送包子與粽子，象徵「包中」的好兆頭。

侯友宜強調，未來16年未完成的市政夢想，將交棒給國民黨新北市長候選人李四川來圓夢，而陳家琪作為議會的核心戰力絕對不能掉，呼籲支持者在11月28日投票日倒數一個月之際，踴躍出來拉票、催票與挺票。

侯友宜表示，陳家琪從淡水第一信用合作社轉戰政壇，這四年來的表現有目共睹。他稱讚陳家琪做事腳踏實地，待人客氣、溫柔卻堅定，宛如自家女兒般親切。侯友宜指出，無論他走到哪裡，陳家琪就跟到哪裡，甚至主動替市府與里長解決基層問題，現場大批里長自發性站出來力挺，正是對她認真做事的最有力肯定。

面對連任的嚴格檢驗，侯友宜也替陳家琪背書，指出她不僅在石門與三芝的長照、觀光及農產品推廣上衝鋒陷陣，更對淡水的大發展貢獻良多，並將八里的環境衛生與長輩照顧得無微不至，期盼淡水鄉親能再次團結支持這位有幹勁的候選人。

陳家琪揮舞戰旗氣氛最高點，接著在致詞時表示，感性地回顧自己帶著26年一信服務的基礎與精神投入議會的歷程。她特別感謝侯友宜四年前的提攜，當時侯市長擔心她一個銀行出身的女孩在政治圈會被欺負，多次親自下鄉為她站台背書與保證。陳家琪強調，做過的事鄉親看得見，這四年的努力不是終點，而是繼續向前的底氣。她承諾未來將持續走入地方，向鄉親報告服務成果，並以監督市府、爭取合理預算為己任，用一步一腳印的努力，讓大家看見這些年累積的建設，讓家鄉變得更好。

為不辜負市長與鄉親的期望，陳家琪交出亮眼成績單，包含石門微型公托設立、即將重新開幕的三芝圖書館、淡水國中新增校區以及八里國中遷校等。此外，農情市場開始營運、竹圍市場動工與紅樹林國宅二期工程皆已步入軌道。在重大交通建設上，陳家琪也持續緊盯105市道二期工程、淡北道路、八里輕軌與淡海輕軌等建設進度。