汐止區忠孝東路行人與車爭道危險 住戶盼增人行道

汐止區忠孝東路底靠近大同路三段處，附近有幾個社區大樓，平時不少人走路去五堵火車站搭車，只是有時候公車停靠，甚至有公車久停，造成行人幾乎都得走在馬路中間，相當危險，所以，今(27)日立委廖先翔服務處就召集相關單位人員現場會勘，討論設置人行道的可行性。

橋東里長陶威中表示，今天請立委廖先翔服務處邀集相關單位來會勘，因為這一帶有很多社區，針對住戶要通往五堵火車站通勤、上班或是搭車，行走安全性會勘討論，看這一段忠孝東路能不能做標線型人行道。平時在行走都還好，但是早上通勤上班時間可能會遇到公車停在停靠區裡面，停在那邊不移動，行人就必須走在馬路接近中間的位置，非常危險，所以，也拜託市府交通局相關單位跟業者做一個警示，公車停在公車站停靠區，雖然是合法，但司機不能離開或是只能停多久，不能當作公車停車格停，不然行人就要走在馬路中間，確實危險。

主要是附近有幾個社區大樓，平時不少人走路去五堵火車站搭車，只是有時候公車停靠，甚至有公車久停，造成行人幾乎都得走在馬路中間，相當危險，民眾就希望能夠設置人行道。

陶威中提到，要規劃人行道有難處，因為忠孝東路偏後段有蠻密集的汽車修理廠、洗車的行業，早在30年前斜坡道都做好了，現在要做標線型人行道的話，要做在水溝蓋上的話，就必須把斜坡道都取消，對店家來說一定會影響生意和生計，所以，這需要再溝通，看看後續能有什麼更好的方式處理或解決。