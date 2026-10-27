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胡志宏競選總部成立 盼延續五星東和服務鄉親

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
胡志宏競總成立，期盼能為瑞芳區東和里做更多的事。圖／觀天下有線電視提供
胡志宏競總成立，期盼能為瑞芳區東和里做更多的事。圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳東和里長候選人胡志宏25日舉行競選總部成立大會，吸引地方鄉親及各界人士到場共襄盛舉，以行動表達支持。胡志宏表示，競選服務處成立不只是參選的起點，更是希望為東和里做更多事情的開始，未來將延續過去投入社區服務的經驗，持續關懷長輩、鼓勵學子，並積極改善里內生活環境。

胡志宏長期擔任社區理事長，投入社區課程、活動辦理及長輩關懷等工作。他表示，好的社區不只是環境整潔，更重要的是人與人之間的情感連結，看見長輩開心參與課程、居民透過活動建立友誼，都是服務過程中最有成就感的事。他也肯定東和里一路累積的五星成果，認為這是歷任幹部、志工及全體鄉親共同努力的成果，未來應將這份榮耀化為持續進步的動力。

胡志宏指出，未來除了持續提供長輩更多學習與休閒機會，也希望讓年輕家庭及孩子感受到社區的照顧，尤其重視獎學金的延續與推動，鼓勵孩子認真向學、勇敢追夢。此外，路燈照明、道路安全、環境整潔及長輩關懷等日常事務，也都是里長工作的重要一環，希望將過去的社區服務經驗延伸至整個東和里，逐步改善居民生活品質。

胡志宏最後表示，里長的工作不一定是做多大的事，而是把鄉親每天遇到的問題一件一件做好，期盼獲得居民支持，延續東和里的良好成果，與大家共同努力，打造更便利、安心且有溫度的生活環境，並以「五星東和向前衝，服務鄉親靠志宏」作為努力的方向。

競選總部 東和 瑞芳

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