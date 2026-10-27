三芝茭白筍評鑑登場 週末迎接盛大茭白筍節

又到了新北市三芝區茭白筍盛產的季節！在這個週末六、日，「三芝茭白筍節」即將熱鬧登場，而重頭戲「一年一度茭白筍評鑑」也搶先開跑。評審團隊針對「帶殼組」、「剝白組」與「甜度組」進行評比，期待透過良性交流與技術精進，共同帶動三芝茭白筍的品質、產量與整體產值。

三芝區農會理事長郭錦炎指出，這幾年三芝的茭白筍歷經了山陀兒風災的重創，耕地的沖毀與重建，今年終於可以再見到三芝茭白筍的品質復甦，農有沒有放棄三芝的在地特色，年復一年的種植，好品質也希望透過這場評鑑被肯定與看見。而優質「美人腿」茭白筍進入盛產期，備受期待的「三芝茭白筍節」更將於本週末盛大登場。感謝三芝區公所每年都為農友大力推廣，讓更多人嚐到三芝茭白筍的鮮嫩宇清甜。

今年的評鑑分為「帶殼組」、「剝白組」與「甜度組」三大項目。專業評審團仔細為茭白筍外觀評分，並觀察剝白後筍肉的色澤與細嫩程度，運用儀器精確測量甜度。現場擺滿一根根潔白飽滿的優質茭白筍，每一根都展現農友們悉心栽培的技術成果。

三芝區長李天民表示，每年都舉辦的評鑑雖是農友間的技術比拚，但最終目標在於建立良性競爭機制。希望透過評選激勵農友互相交流種植經驗、優化栽培管理，進一步提升三芝茭白筍的單位產量與市場產值，打造優質的產地品牌形象，讓在地農業發展更具競爭力。