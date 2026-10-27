石門草里漁港 賞景嚐美食茶山步道品茗

新北市石門區擁有豐富的海岸景觀與獨特的漁港風情，除了老梅綠石槽、富貴角燈塔等知名景點外，沿線漁港也各具特色，展現北海岸多元的觀光魅力。新北市漁業處推薦民眾走訪草里漁港，欣賞漁港風光與藝術景觀，並至「魚花 FinWave」品嚐美食、享受悠閒的海景氛圍，再順遊周邊茶山步道，漫步茶園與竹林間，感受山林綠意與自然風光。從海岸到山林，規劃一趟結合漁村風情、山海美景與在地美食的慢旅行，體驗北海岸獨有的自然景觀與人文魅力。

位於石門區的草里漁港，擁有迷人的海岸景觀與悠閒的漁村風情，座落於港區「金點草里驛棧」內的「魚花 FinWave」，結合海景與休憩空間，提供咖啡、特色飲品及甜點，遊客可一邊品嚐美食，一邊欣賞漁港與海岸風光，享受海風吹拂的愜意時光。店家另提供釣具租借服務，讓喜愛釣魚的民眾體驗漁港休閒樂趣。此外，草里漁港近年透過與朱銘美術館合作推廣友善釣魚活動，並將「草里ㄟ家」塗鴉、「大咬壁畫牆」及「草里好朋友」等藝術創作融入港區景觀，為樸實的漁港增添繽紛色彩，打造兼具藝術特色與海洋休閒氛圍的遊憩空間，成為民眾拍照打卡、親近海洋的特色景點。

除了草里漁港的海岸風光，石門也擁有豐富的茶鄉文化與山林景觀。位於草里一帶的茶山步道，沿途可欣賞茶園、竹林及自然景致，讓遊客從漁港的開闊海景走入綠意盎然的山林，享受悠閒健行的樂趣，同時認識石門在地茶產業文化，感受北海岸山海交織的獨特魅力。此外，石門周邊還有許多值得探訪的景點，民眾可順遊富貴角燈塔，欣賞壯闊海景與特殊海岸地形；春季則可造訪老梅綠石槽，欣賞海蝕溝槽覆滿綠色海藻的季節限定美景。旅途中也別忘了品嚐石門在地肉粽、富基漁港新鮮海產，從漁港賞景、山林漫步到品味在地美食，規劃一趟豐富多元的北海岸一日慢旅行。

新北市漁業處表示，市府持續推動漁港環境改善及多元利用，在兼顧漁業作業需求與港區安全的前提下，逐步提升漁港休憩環境及觀光品質。草里漁港透過結合海洋藝術、休閒體驗及周邊觀光資源，展現小型漁港的多元特色，也串聯石門地區的茶鄉文化與海岸景觀，提供民眾豐富的旅遊體驗。歡迎民眾安排一趟石門慢旅行，從草里漁港出發，漫步茶山步道、欣賞山海美景、品嚐在地美食，放慢腳步，感受北海岸獨有的自然風光與漁村風情。

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