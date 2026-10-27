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11月2日到6日大安公園碳怪來襲 「地球行動隊」出動迎擊

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

臺北市環保局於11月2日（一）至11月6日（五），於捷運大安森林公園站陽光大廳舉辦「碳怪來襲！地球行動隊出動！」特展，邀請市民化身「綠色英雄」，一起打擊生活中的碳怪！活動以低碳飲食、永續穿搭、節能生活、綠色交通、綠色旅遊與教育、永續消費等面向，結合趣味展示與互動體驗，歡迎大小朋友相揪參與，邊玩、邊學，一起把減碳行動帶進生活！

環保局表示，臺北市持續朝2030減碳40%、2040減碳65%、2050淨零排放目標邁進，除了推動能源、住商、運輸等各面向減碳轉型，也積極推廣「淨零新生活」，鼓勵市民將減碳落實於日常。從每天吃什麼、穿什麼、如何用電及移動，到休閒及消費選擇，每一個生活中的小改變，都能為城市減碳盡一份心力。

環保局說明，本次特展以「打擊碳怪」為主軸，將「食、衣、住、行、育、樂、購」化身為六位保衛臺北淨零新生活的小隊長 ，將淨零知識融入生動有趣的展示與互動體驗，引導市民認識日常生活與碳排放的關係。從選擇在地當季食材、珍惜食物，延長衣物使用壽命、實踐循環利用，到隨手節能、提升能源使用效率，優先選擇步行、自行車及大眾運輸，以及親近自然、選購環境友善產品、減少一次性用品，傳授大家簡單實用的「淨零作戰策略」，從不同面向守護日常生活，歡迎大小市民加入各戰隊的行列，和隊長們一起消滅碳怪！

環保局表示，除了生動有趣的展示和互動體驗，展覽期間現場特別安排8場淨零環保工作坊，包含種子紙漿創意植栽、咖啡渣特色花瓶、舊衣重新編織及塑料再製吊飾等，由專業手做老師帶領大小朋友發揮創意，將日常回收物品重新利用創作，透過親手製作，體驗資源循環的樂趣，學習珍惜資源、減少廢棄物，在賦予回收物品新生命的同時，也為生活增添美感和趣味，讓淨零行動從展場延伸至日常生活。熱情邀請市民一起成為地球行動隊，一起打擊碳怪、實踐永續，守護臺北淨零新生活！

環保局歡迎市民朋友於11月2日(一)至6日(五)上午9時至下午8時搭乘大眾交通運輸工具，前往捷運大安森林公園站陽光大廳參觀「碳怪來襲！地球行動隊出動！」特展，參觀完特展完成指定任務還可獲得限定好禮！

聚傳媒

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