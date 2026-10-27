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淡水紫藤花園永久熄燈 新北：曾輔導申請休閒農場但業者未遞件

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
淡水紫藤花園驚傳將永久熄燈。圖／紫藤咖啡館老闆賴文鏗提供
淡水紫藤花園驚傳將永久熄燈。圖／紫藤咖啡館老闆賴文鏗提供

新北淡水知名景點紫藤花園，因頻遭檢舉不堪負荷，一號、二號園區將全面關閉。新北地政局表示，2020年至今接獲3次檢舉，經認定後依區域計畫法裁罰3次共39萬元。農業局則表示接獲逾12件檢舉，曾輔導業者申請休閒農場，但業者迄今未遞件。

淡水紫藤花園以大規模日本紫藤花聞名，每年主要於3、4月花季期間開放，兩座園區合計栽種超過千株紫藤，吸引不少遊客前往賞花。但創辦人賴文鏗昨天（26日）透過影片及文章宣布，因頻繁遭檢舉讓園區不堪負荷，一號屯山園區、二號水源園區將全面關閉不再對外開放。

賴文鏗表示，自己從2001年開始投入紫藤栽培與園區經營，從日本引進紫藤並持續培育，逐步打造出如今的花園規模，投入超過5000萬元。原本只是想分享美景，卻因長期面對檢舉及相關稽查，讓經營熱情逐漸消磨，因此決定關閉園區。

新北市地政局表示，紫藤花園位於淡水區特定農業區農牧用地，2020年至今共接獲民眾3次檢舉，內容包括鋪設水泥、石板鋪面、設置鐵皮棚架及農舍擴建等情形。經會同農業局前往稽查，認定未符合農業使用，違反非都市土地使用管制規定，地政局依區域計畫法裁罰3次，罰鍰合計39萬元。

據了解，紫藤花園用地共有19名土地所有權人，業者疑因無法取得所有土地所有權人同意，無法申請合法使用。

農業局表示，針對淡水紫藤花園案迄今已接獲12餘件民眾檢舉，均依規定辦理陳情案件，稽查移送並輔導清除改善，同時加強宣導農地使用相關法規；另也曾輔導申請休閒農場，惟業者迄今未遞件提出申請。

農業局表示，針對現場農地水泥構造物及與農業無關之雜物等樣態，將持續輔導農民依規定清除改善，並加強宣導農地使用相關法規，鼓勵農民依法申請合法農業設施。

紫藤花 淡水 新北 賞花

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