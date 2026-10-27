林口滯洪池變身3.8公頃滯洪公園 新北市府斥資1.26億明年7月底完工

新北市長侯友宜今天主持林口運動園區滯洪公園營造工程動土典禮，整建面積約3.8公頃預計明年7月底完工，侯友宜指出，工程將滯洪、防洪、景觀、生態及休閒遊憩結合，並同步改善周邊環境，讓滯洪空間變身城市綠洲，市民能好好使用公園空間。

水利局河川工程科科長林俊宏表示，林口文中三滯洪池原有面積約1.3公頃，2007年起作為停車場使用，原本僅有現況一半大小，後來因土地使用整合，於2014年完成擴大開闢。滯洪池不僅能降低周邊淹水風險，也能保護下游泰山、五股、林口及八里等地區。林俊宏指出，滯洪池最高滯洪水位約1.8至2公尺，滯洪量可達25000立方公尺，可以因應開發後50年的逕流。

林俊宏說，隨著林口國民運動中心啟用市民對周邊空間的使用需求增加，因此推動滯洪公園營造工程，原本滯洪池與運動園區間有超過3公尺高差，將透過步道、植栽及緩坡設計改善連結，並調整東南側入口，設置無障礙坡道，讓民眾更方便進出。

水利局長宋德仁表示，公園也將規劃多功能休憩及遊戲草坪，整合體健設施並設置地景溜滑梯、遊藝棧台，搭配多元休憩座椅及夜間照明。原先乾式滯洪池將透過自然水道、流動水景、綠丘、林蔭及生態植栽等設計，營造淺水區景觀台，柔化原有硬質界面，增加整體綠化層次，營造兼具自然景觀與生態特色的公園環境。

水利局補充，工程將移植既有落羽松，搭配溪流及層瀑設計，豐富公園整體水域景觀；並設置3公尺寬、兼具耐久性與防滑功能的維護動線，兼顧日後管理維護需求。希望打破民眾對滯洪池的刻板印象，滯洪池不是鄰避、不是嫌惡設施，透過營造工程打造安全兼顧景觀，以及遊憩又有活力的一個活動場地。

侯友宜表示，林口人口從他上任時約7萬人增加至目前13萬多人，未來人口還會持續增加，市府有責任在運動公園開闢完整前先把滯洪池蓋起來，確保不會再淹水。這次工程將滯洪、防洪、景觀、生態及休閒遊憩結合，並同步優化周邊環境，希望工程明年完工後，民眾能好好使用公園空間。

移植既有落羽松結合溪流、層瀑豐富公園整體水域景觀(示意圖)。圖／新北市水利局提供

林口運動公園滯洪池設置地景滑梯、遊藝棧台營造多元活動環境(示意圖)。圖／新北市水利局提供

林口運動園區滯洪公園願景圖(示意圖)。圖／新北市水利局提供

侯友宜持香參拜祈福。記者黃子騰／攝影