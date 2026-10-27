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土城兩名首參里長候選人都抽中2號 喊從員林、日和「正中央」改變地方

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
土城區日和里里長候選人朱曉鈞（左）與員林里里長候選人曾云薔（右）今共同提出「從土城正中央出發」參選理念。圖／曾云薔提供
土城區日和里里長候選人朱曉鈞（左）與員林里里長候選人曾云薔（右）今共同提出「從土城正中央出發」參選理念。圖／曾云薔提供

新北市土城員林里、日和里兩名里長候選人曾云薔、朱曉鈞今攜手參加候選人號次抽籤，兩人不約而同都抽中2號。兩人表示，員林、日和兩里人口分居土城前兩名，又位於土城中心位置，希望以「從土城正中央出發」為理念，從基層服務開始，讓地方改變逐步向周邊擴散。

曾云薔、朱曉鈞今天選在員林里與日和里交界、中央路一段365巷底共同提出參選理念。兩人都是年輕世代、首次投入里長選舉，今天又同樣抽中2號，兩人表示，希望象徵員林、日和兩里攜手合作，「兩里一起，土城更好」。

兩人表示，截至今年9月底，日和里人口1萬1727人、員林里9973人，分別為土城人口第一、第二大的里，合計超過2萬人，占土城總人口逾12分之1。兩里人口結構、年齡分布相近，也都是近年人口快速增加的新興發展區域。

曾云薔、朱曉鈞指出，城市改變不一定都要從大型建設或宏觀政策開始，居民每天面對的社區環境、公共空間、交通安全、親子需求及長者照顧，同樣直接影響生活品質。里長是最接近居民的公職角色，希望從最基層的服務著手，讓居民聲音能被聽見、地方需求獲得回應。

兩人也表示，日和、員林兩里都市生活型態密切，近年人口持續移入，幼兒人口比例也高，因此未來希望強化親子、交通、公共空間及鄰里照顧等服務，透過更積極溝通及多元社區參與，改善居民日常生活。

曾云薔表示，希望以員林、日和兩里為「圓心」，讓改變力量向外延伸；兩人強調，投入里長選舉不只是爭取一個職位，也希望串聯更多年輕世代與社區力量，讓地方改變從單一里逐步擴散至整個土城。

兩人並以「改變土城，從里長開始；改變土城，從正中央開始」作為共同理念，盼從員林、日和兩里出發，帶動地方發展。

土城區日和里里長候選人朱曉鈞（左）與員林里里長候選人曾云薔（右）今共同提出「從土城正中央出發」參選理念。圖／曾云薔提供
土城區日和里里長候選人朱曉鈞（左）與員林里里長候選人曾云薔（右）今共同提出「從土城正中央出發」參選理念。圖／曾云薔提供

土城區日和里里長候選人朱曉鈞（左四）與員林里里長候選人曾云薔（右三）今共同提出「從土城正中央出發」參選理念。圖／曾云薔提供
土城區日和里里長候選人朱曉鈞（左四）與員林里里長候選人曾云薔（右三）今共同提出「從土城正中央出發」參選理念。圖／曾云薔提供

土城 員林 里長

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