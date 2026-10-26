蘆洲神將文化祭今登場 32尊神將同場齊聚 限量善財童子悠遊卡超夯

2026新北市蘆洲神將文化祭今天登場，32尊神將同場齊聚，創下文化祭舉辦以來最多神將展示紀錄，氣勢磅礡的神將陣容吸引民眾爭相拍照熱鬧非凡。現場還發放限量善財童子悠遊卡，掀起「搶善財、迎好運」熱潮，也展現蘆洲深厚的民俗文化魅力。

今年的活動以「蘆洲神將文化祭，薪火相傳護平安」為主題，最受矚目的亮點就是限量善財童子悠遊卡，民眾一早就到場排隊領取闖關券，希望搶先收藏年度限定好禮。以活潑可愛的造型結合傳統神將意象的善財童子，不僅象徵招財納福，更讓民眾透過收藏認識蘆洲開基八大神將文化。另一項人氣活動擲筊比賽，網路開放的400名額迅速秒殺，參賽者挑戰連續聖筊，歡呼聲此起彼落，為傳統民俗增添趣味與活力。

除了神將及文物展示，現場還有八音樂器體驗、神將腳體驗、神將巡迴祈福及切仔麵文化展示，讓大小朋友從觀賞到親身參與，感受傳統藝術的魅力。「幸福、納財、守護」三大主題闖關活動也受到熱烈歡迎，民眾集滿三章即可兌換100元消費券，包含切仔麵消費券50元及商圈消費券50元，帶動地方美食與商圈消費；舞台有獎徵答更讓現場笑聲與掌聲不斷。

蘆洲區長鍾耀磊表示，蘆洲素有神將故鄉美譽，神將不只是宗教信仰的象徵，更承載地方工藝、文化與世代情感。今年32尊神將齊聚，不僅展現地方團體共同傳承文化的凝聚力，更透過善財童子文創設計、民俗體驗及親子闖關，讓傳統文化更貼近年輕世代。期盼持續深化神將文化祭品牌，串聯在地美食與觀光，讓更多人看見蘆洲獨特的城市魅力。

蘆洲區公所表示，今年「蘆洲小旅行」線上闖關活動吸引5901人參與，成功將蘆洲景點、美食與文化故事延伸至數位平台。透過線上線下串聯，讓神將文化不僅熱鬧一日，更成為持續傳承、世代共享的蘆洲文化記憶。

現場三大主題闖關活動受到大小朋友熱烈歡迎。圖／蘆洲區公所提供

今年的活動以「蘆洲神將文化祭，薪火相傳護平安」為主題，32尊神將同場齊聚。圖／蘆洲區公所提供