新北仁華里長洪國林同額競選 喪子捐教育基金助清寒生

新北市三重區仁華里里長洪國林連任7屆，今年角逐8連霸無人競爭。他服務28年來，長年深耕基層、還負責學校導護志工，將喪子悲傷化為大愛捐錢興學，今年更獲選模範父親。

三重區仁華里長洪國林出身嘉義農村，他投入里長選舉獲得里民支持，連任7屆。新北市共有1039個里，要獲得仁華里將近2000戶數，人口逾4500人的里民肯定與支持，相當不容易，其對教育的付出是關鍵之一。

洪國林與藥師妻子共同經營藥局46年，育有1子2女。初始，在碧華國小擔任導護志工，每天守護學童上下學安全，至今長達30年。

洪國林剛上任里長時，積極投入環境保護，除了成立「環保志工隊」維護整潔，也設立「仁華里資源回收站」並將變賣所得成立基金，回饋里民改善建設與福利。

他最令人動容的感人事蹟，是將個人的喪子之痛轉化為造福社會的大愛。

新北市府社會局告訴中央社記者，洪國林以行動守護地方，家庭教育有成，長子一度繼承母親衣缽擔任藥師，卻不幸因故驟逝。面對白髮人送黑髮人的巨大打擊，洪國林沒有沉溺在突如其來的喪子之痛的悲傷，而是展現極大韌性，在愛子的母校碧華國中成立教育基金。

洪國林說，教育基金長年提供清寒獎助學金，協助弱勢學弟妹完成學業，延續孩子生前想助人的遺願。社會局長李美珍說，洪國林將思念化為大愛，讓更多孩子擁有向上成長的機會。其奉獻地方的義舉，由碧華國小推薦，獲選為115年模範父親表揚，實至名歸。

洪國林在電訪時謙虛表示，不願太過於宣傳政績。仁華里辦公室告訴記者，今年，洪國林仍將繼續為民服務，且同額競選，並將一本初衷，更深耕基層服務鄰里。