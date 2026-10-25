雲門舞集「十三聲」艋舺戶外演出 重返創作萌芽地

雲門舞集經典舞作「十三聲」適逢發表十週年，今晚在台北市文化局主辦的「艋舺公園OPEN UP」系列活動中重返發源地艋舺演出，現場座無虛席，也吸引觀光客駐足欣賞。

雲門舞集經典作品「十三聲」巡演全球，走過歐美、亞洲超過50座城市，今晚重回創作起點台北萬華，由台北市長蔣萬安、艋舺龍山寺董事長黃書瑋、雲門舞集藝術總監鄭宗龍攜手揭幕，並在重新啟用的艋舺公園露天演出。

現場男女老少席地而坐，邊界區也站滿人潮爭相觀賞，受龍山寺吸引前往的各國觀光客，也喜遇「十三聲」在創作發源地露天演出，紛紛駐足觀賞。

台北市文化局說明，「十三聲」由鄭宗龍於2016年創作，靈感深植於台北萬華的庶民記憶，從艋舺的歷史底蘊、民俗文化與日常生活汲取養分，將熟悉的街巷風景、生活節奏與常民記憶，轉化為充滿生命力的當代舞蹈，訴說屬於萬華的故事。

今晚「十三聲」再次回到最初萌芽之地，透過舞者充滿張力的肢體語彙，呈現艋舺街頭鮮明奔放的生命力，並讓在地文化以當代藝術形式持續傳承與創新。

蔣萬安致詞表示，見證「十三聲」再次回到艋舺演出，也慶祝艋舺公園歷經整修後在10月17日正式重新啟用，3天後適逢農曆9月19日觀世音菩薩出家的紀念日，感受到這場藝術饗宴是菩薩冥冥之中早有安排。鄭宗龍正是艋舺在地的孩子，在此街頭巷尾成長，並創作出「十三聲」，可謂享譽國際的台灣之光重新回到母親的懷抱。

蔣萬安也感謝龍山寺慷慨贊助，他表示，俗話說一府二鹿三艋舺，艋舺正是台北發展的起點，今晚得以重溫記憶，感受艋舺的生命力與文化創作力。

黃書瑋表示，龍山寺已有287年歷史，過去先賢的精神就是取之於民、用之於民，感謝信眾對龍山寺的捐輸，這次在眾多單位中特別挑選雲門舞集在艋舺公園演出，誠如日前龍山寺贈送北市府艋舺公園銅鑄三面觀音像，希望艋舺愈來愈好，更有藝術、文化、教育的氣息。

台北市文化局表示，將持續透過藝文展演及多元文化活動，串聯萬華歷史場域、信仰與街區生活，深化民眾認識地方文化。