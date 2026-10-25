聽新聞
0:00 / 0:00

雲門舞集「十三聲」艋舺戶外演出 重返創作萌芽地

中央社／ 台北25日電

雲門舞集經典舞作「十三聲」適逢發表十週年，今晚在台北市文化局主辦的「艋舺公園OPEN UP」系列活動中重返發源地艋舺演出，現場座無虛席，也吸引觀光客駐足欣賞。

雲門舞集經典作品「十三聲」巡演全球，走過歐美、亞洲超過50座城市，今晚重回創作起點台北萬華，由台北市長蔣萬安、艋舺龍山寺董事長黃書瑋、雲門舞集藝術總監鄭宗龍攜手揭幕，並在重新啟用的艋舺公園露天演出。

現場男女老少席地而坐，邊界區也站滿人潮爭相觀賞，受龍山寺吸引前往的各國觀光客，也喜遇「十三聲」在創作發源地露天演出，紛紛駐足觀賞。

台北市文化局說明，「十三聲」由鄭宗龍於2016年創作，靈感深植於台北萬華的庶民記憶，從艋舺的歷史底蘊、民俗文化與日常生活汲取養分，將熟悉的街巷風景、生活節奏與常民記憶，轉化為充滿生命力的當代舞蹈，訴說屬於萬華的故事。

今晚「十三聲」再次回到最初萌芽之地，透過舞者充滿張力的肢體語彙，呈現艋舺街頭鮮明奔放的生命力，並讓在地文化以當代藝術形式持續傳承與創新。

蔣萬安致詞表示，見證「十三聲」再次回到艋舺演出，也慶祝艋舺公園歷經整修後在10月17日正式重新啟用，3天後適逢農曆9月19日觀世音菩薩出家的紀念日，感受到這場藝術饗宴是菩薩冥冥之中早有安排。鄭宗龍正是艋舺在地的孩子，在此街頭巷尾成長，並創作出「十三聲」，可謂享譽國際的台灣之光重新回到母親的懷抱。

蔣萬安也感謝龍山寺慷慨贊助，他表示，俗話說一府二鹿三艋舺，艋舺正是台北發展的起點，今晚得以重溫記憶，感受艋舺的生命力與文化創作力。

黃書瑋表示，龍山寺已有287年歷史，過去先賢的精神就是取之於民、用之於民，感謝信眾對龍山寺的捐輸，這次在眾多單位中特別挑選雲門舞集在艋舺公園演出，誠如日前龍山寺贈送北市府艋舺公園銅鑄三面觀音像，希望艋舺愈來愈好，更有藝術、文化、教育的氣息。

台北市文化局表示，將持續透過藝文展演及多元文化活動，串聯萬華歷史場域、信仰與街區生活，深化民眾認識地方文化。

艋舺 雲門舞集 創作

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

小林大武壠族夜祭登場 跨族群展演延續文化復振

維也納少年合唱團美聲響徹全台！玉山銀行第13度邀請來台，天籟童聲獻唱〈青春嶺〉

新光人壽首度贊助國際火舞藝術節火神祭 點亮台南漁光島

開箱百富史上最高年份88年威士忌！華山特展絕美登場 極致珍稀搶先看

相關新聞

雲門舞集「十三聲」艋舺戶外演出 重返創作萌芽地

雲門舞集經典舞作「十三聲」適逢發表十週年，今晚在台北市文化局主辦的「艋舺公園OPEN UP」系列活動中重返發源地艋舺演出...

薔琵颱風遠離新北4085戶仍停電 侯友宜：今晚全數完成復電

薔琵颱風遠離，新北市接獲805件災情通報已全數結案，但仍有4085戶停電尚未復電，新北市長侯友宜今天上午到新北市災害應變中心視察時表示，台電已全員總動員投入搶修，預計今晚全數完成復電。

影／向第一線致敬 韋淳祐推出「颱風大作戰：病樹清除隊」科普遊戲

薔琵颱風在北市帶來超強陣風，傳出地方里長颱風前想請公園處修剪樹木，卻因外界對砍樹質疑的輿論壓力，造成基層不敢貿然施工。風向株式會社總監韋淳祐今發布科普遊戲「颱風大作戰：病樹清除隊」，向第一線公務員致敬。

影／勘災遇志工暈眩坐地 蔣萬安急叫救護車協助就醫

台北市長蔣萬安上午至南港東明公園了解災後復原狀況，並拿起掃把協助清掃落葉，但過程中一名志工突然身體不適坐在地上，疑因低血壓導致暈眩，蔣萬安趕緊上前關心並協助送醫。

視察意外插曲！高齡志工暈眩不適…蔣萬安暖心安慰陪伴送救護車

薔琵颱風遠離，台北市長蔣萬安今早召開第一次災後復舊工作會議後，隨即到南港東明公園視察災後復舊進度，視察時也發生意外小插曲，一位高齡志工因血壓低暈眩坐在地上，蔣萬安馬上上前關心，不斷暖心安慰沒事，並在蔣攙扶下，坐救護車到醫院檢查。

薔琵帶來13級強風 里長心聲曝：樹木有立即危險當然要趕快修剪

薔琵颱風為全台帶來災情，台北市長蔣萬安今早赴災害應變會議聽取第一次災後復原工作報告，北市議員李明賢也在臉書貼出第一線里長心聲，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。