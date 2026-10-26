聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／歡樂耶誕城擴點 城市治理新考驗

聯合報／ 本報記者王慧瑛

新北歡樂耶誕城邁入第十五年，具備強大觀光吸客力與周邊商機，成為年度觀光盛事，節慶期間板橋車站周邊逢假日陷入交通壅塞，板橋人又愛又怕。二○二六年耶誕城首度打破集中於板橋模式，在原有核心主燈區外，擴大設置淡水、新店、中和、新莊、三重、五股、鶯歌等七大響應燈區，從單點集中走向多點舉行，既是活動規模的擴張，也是城市治理新考驗。

大型節慶走出板橋，求變思維值得肯定。耶誕城高人氣與交通壓力相伴而生，或多或少衝擊居民日常生活，透過多區響應，讓不同行政區民眾就近感受節慶氣氛，可分散人潮，也有機會將觀光效益帶進不同地區，帶動地方商圈與消費。

燈區分散，不代表交通壓力會自動消失。淡水、新店、五股等地是假日交通壅塞熱點，新增燈區勢必吸引人潮，接駁、公車運能、停車管理與行人動線環環相扣，真正的壓力測試不是把活動辦到更多行政區，而是能否落實分流、交通順暢，避免「板橋人噩夢」變成其他地區居民困擾。

多點舉行也考驗活動整體規畫。板橋主燈區多年累積的品牌知名度與節慶氛圍感，是吸引人潮關鍵；當活動版圖擴大，各燈區要能展現特色、形成互補，若缺乏鮮明主題與串聯規畫，反而稀釋原有亮點，恐讓遊客失去造訪動機。

市府應把握此次轉型機會，將交通治理與永續觀光納入活動設計。依各區特性規畫大眾運輸接駁、加密公車班次、引導搭乘捷運與公車，可提前公布交通管制、停車資訊及人潮疏運方案，活動期間依實際車流機動調整。

各燈區可結合在地商圈、特色景點與公共運輸，讓遊客不只是短暫拍照，要能延伸停留、消費與探索，將節慶人潮轉化為地方發展助力。

從單點走向多點，是新北耶誕城升級契機，不只追求版圖擴張，也要接住隨之而來的人潮與需求。

歡樂耶誕城 城市 板橋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

棺材、牛頭馬面今晚上陣！台南商圈萬聖節中式靈堂 挑戰膽識評價兩極

香港蘭桂坊「萬聖月」 變裝派對封路擠爆

李四川戴蝙蝠帽發糖果遭萌孩包圍 拋大型室內親子館政見

薔琵颱風警報解除！光復連假第2日 省道13路段估下午車潮湧現

相關新聞

星期評論／歡樂耶誕城擴點 城市治理新考驗

新北歡樂耶誕城邁入第十五年，具備強大觀光吸客力與周邊商機，成為年度觀光盛事，節慶期間板橋車站周邊逢假日陷入交通壅塞，板橋人又愛又怕。二○二六年耶誕城首度打破集中於板橋模式，在原有核心主燈區外，擴大設置淡水、新店、中和、新莊、三重、五股、鶯歌等七大響應燈區，從單點集中走向多點舉行，既是活動規模的擴張，也是城市治理新考驗。

艋舺公園整修啟用 邀雲門舞集表演 蔣萬安：推動萬華文化發展

台北龍山寺前艋舺公園整修完工啟用，市府結合在地資源與藝文活動，昨晚舉辦由雲門舞集藝術總監、編舞家鄭宗龍二○一六年創作的「十三聲」當代舞，同時也是該現代舞重返靈感發源地。市長蔣萬安表示，將持續推動萬華文化發展，讓乘載台北歷史、濃厚人情味的地方，以友善、多元面貌迎接市民。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。