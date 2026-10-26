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艋舺公園整修啟用 邀雲門舞集表演 蔣萬安：推動萬華文化發展
台北龍山寺前艋舺公園整修完工啟用，市府結合在地資源與藝文活動，昨晚舉辦由雲門舞集藝術總監、編舞家鄭宗龍二○一六年創作的「十三聲」當代舞，同時也是該現代舞重返靈感發源地。市長蔣萬安表示，將持續推動萬華文化發展，讓乘載台北歷史、濃厚人情味的地方，以友善、多元面貌迎接市民。
蔣萬安說，一府二鹿三艋舺，艋舺龍山寺有二八七年歷史，北市持續推動萬華文化發展，希望讓承載台北歷史、蘊含濃厚人情味的地方，呈現更友善、多元面貌。隨著艋舺公園整建完成並重新啟用，市府積極結合在地資源與藝文活動，讓公共空間不只是市民休憩的場所，更成為文化交流與藝術展演舞台。
艋舺龍山寺董事長黃書瑋表示，艋舺公園整建完成後，中軸步空間更加開闊，與龍山寺廟埕相互連結，期盼透過國際級藝術演出，讓藝術走入公共空間，為地方文化注入新活力，展現艋舺兼具歷史底蘊與當代創意的獨特魅力。
「十三聲」現代舞的創作靈感是台北萬華的庶民記憶，從艋舺的歷史底蘊、民俗文化與日常生活汲取養分，將熟悉的街巷風景、生活節奏與常民記憶，轉化為充滿生命力的當代舞蹈，訴說屬於萬華的故事。
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