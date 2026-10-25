薔琵颱風遠離新北4085戶仍停電 侯友宜：今晚全數完成復電

薔琵颱風遠離，新北市接獲805件災情通報已全數結案，但仍有4085戶停電尚未復電，新北市長侯友宜今天上午到新北市災害應變中心視察時表示，台電已全員總動員投入搶修，預計今晚全數完成復電。

侯友宜指出，此次薔琵颱風的風勢與雨勢強勁，尤其北海岸區域連吹兩天強風，導致多處電纜電線掉落或遭倒塌樹木壓毀，造成新北市累計高達近5萬戶停電。經台電全力搶修目前已恢復45587戶供電，僅剩約4085戶集中於東北角及北海岸等區域尚待復電。

針對剩餘停電區域，台電表示已連續三天總動員投入搶修，除了調派25個支援工班共176人外，加上基隆區處全體動員，總計出動318名人力全力搶救。在復電期程規劃上，北海岸及大部分停電區域預計於今天下午5時前恢復供電，瑞芳、雙溪及貢寮區預計於今晚7時前全數搶修完畢。

侯友宜肯定並感謝台電團隊在連假與颱風期間，堅守崗位，不畏風雨、冒著生命危險在短時間內為受影響的市民搶通電力，令人敬佩。目前經發局與台電仍持續進駐災害應變中心，協調並追蹤最後階段的搶修事宜。

侯友宜也向第一線防救災與復原夥伴表達誠摯謝意，並特別感謝國軍弟兄、消防、義消、警察、各區公所、環保局清潔隊及各相關單位，在颱風期間及災後復原階段堅守第一線，從災情處理、道路清理到電力搶修，全力守護新北市民生命財產安全。

台電工程人員於北海岸搶修復電。圖／新北市消防局提供