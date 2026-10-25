影／向第一線致敬 韋淳祐推出「颱風大作戰：病樹清除隊」科普遊戲

薔琵颱風在北市帶來超強陣風，傳出地方里長颱風前想請公園處修剪樹木，卻因外界對砍樹質疑的輿論壓力，造成基層不敢貿然施工。風向株式會社總監韋淳祐今發布科普遊戲「颱風大作戰：病樹清除隊」，向第一線公務員致敬。

韋淳祐指出，在遊戲裡，你是一名清除病樹的公務員。颱風步步逼近，你得趕快排除危險，還得應付沿途「青鳥」的造謠干擾。每保住一個人、一台車，就能得分，也能和其他玩家比高下。做這款遊戲，是想替第一線說一句話：要求公務員保護市民，就要讓專業有做事的空間。

韋淳祐說，樹木會生病，風險要判斷。該治療、該修剪、該移植，還是必須移除，都應該依專業評估決定。不是看到鋸子，就先喊「亂砍樹」；更不是網路聲量大，就會讓危險消失。要求標準、公開依據，當然合理。但把每一次必要的移除都說成破壞，把每一位執行任務的人都推上網路公審，誰還能安心做事？

韋淳祐表示，颱風不會等輿論吵完，病樹也不會因為政治口號就恢復健康。如果經專業確認有倒伏風險，該處理就要處理。拖到樹倒下來，承擔後果的是路過的市民、接送孩子的家長，以及冒著風雨趕來搶修的人。政治人物可以質疑，也有責任查證。不能平時讓第一線動輒得咎，出事了又問：「為什麼沒有提早處理？」

韋淳祐提到，「颱風大作戰：病樹清除隊」遊戲有對綠營的諷刺，也有對北市基層公務員一份認真的敬意。當大家在家躲風雨，有人正在路上清除倒木、搶通道路；當大家看見恢復正常的街道，往往看不見他們忙了多久。遊戲裡，救人是分數。現實裡，救人是他們的工作，也是我們欠他們的一聲謝謝。邀請大家來挑戰，也請把掌聲留給真正站在風雨裡的人。

遊戲連結：https://typhoon-battle-8vy6.vercel.app/