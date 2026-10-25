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視察意外插曲！高齡志工暈眩不適…蔣萬安暖心安慰陪伴送救護車
薔琵颱風遠離，台北市長蔣萬安今早召開第一次災後復舊工作會議後，隨即到南港東明公園視察災後復舊進度，視察時也發生意外小插曲，一位高齡志工因血壓低暈眩坐在地上，蔣萬安馬上上前關心，不斷暖心安慰沒事，並在蔣攙扶下，坐救護車到醫院檢查。
蔣萬安說，這名志工大姐早上就來幫忙鄰里公園打掃，因血壓比較低、頭暈，所以緊急聯繫消防局、通知救護車來，救護員簡單檢查後，血壓過低，由救護車送醫檢查，後續他也會請里長持續關懷健康平安，確保里志工里民一切平安。
蔣萬安今視察災後復原，不畏網友出征，今天也有志工請蔣萬安也拿掃把幫忙清理災後落葉，蔣萬安也拿起掃把幫忙清掃，還有志工大姐不斷跟蔣萬安加油，感謝蔣市長關心市政，讓颱風災後這麼快復原。
為讓台北市盡快恢復市容，蔣萬安今早召開災後復舊工作報告時也表示，台北市鄰里公園、八米以下的巷道，希望各區公所今天晚上以前，都能全數的完成復舊。另外，公園處所轄管的大型的公園綠地，包括山區特殊地區，也希望在一周內能夠完成復舊。
另外，針對學校，蔣也要求教育局周二上課以前，全數完成各項的復舊跟清理；交通號誌的部分，希望在今天以內、晚上以前，將各項招牌號誌能夠全數的完成恢復。蔣說，所有相關復舊都提出明確復原期程，會請府級的長官持續督導，希望將各項的復工作能夠以最快的速度完成。
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