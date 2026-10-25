泰山區大科路10月26日起夜間銑鋪 分段施工用路人要配合改道

為提升道路品質，新北市養工處10月26日至30日、11月2日至6日夜間辦理泰山區大科路（林口忠孝路646巷14號至泰林路）銑鋪工程，採取每日分段施工，完工後隔日即可恢復通行。養工處籲請用路人提前規畫行程，並依現場交通維持措施及交管人員指揮改道通行。

養工處表示，大科路為連接林口及泰山的重要道路，車流量大。為提供民眾更安全、舒適的通行環境，此次工程將全面銑鋪，採用較一般鋪面材料粒徑粗的級配材料鋪築，提供足夠的材料強度，提升路面耐久性及使用年限，同時降低後續維護頻率。

工期共計10日，施工及交通維持規畫如下：施工範圍為大科路全線，第一天自林口區忠孝路646巷14號往泰林路方向施作，採由林口往泰山方向逐段施工，後續每日接續施作，逐步完成至泰林路路段。

交維方式：施工期間，欲往返林口、泰山方向的車輛，可利用林口區忠孝路、麗園一街、仁愛路一、二段，接續泰山區泰林路三段等道路作為替代動線，請配合現場交管人員指揮改道行駛。公車（接駁車）停靠資訊：施工時段為晚間10時至翌日凌晨6時，公車及接駁車停靠不受影響，維持正常搭乘。

養工處提醒，施工期間如遇雨天或天候不佳將順延，提醒用路人行經施工區域時減速慢行，並配合現場指揮人員引導行駛，施工期間造成不便敬請見諒。