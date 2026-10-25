啦啦隊國手轉戰里長 曾云薔初試啼聲從運動場走入社區

新北市土城區員林里里長參選人曾云薔曾於2012年代表台灣參加世界盃啦啦隊錦標賽，一路拚戰奪下第3名。她說，人生賽場改變，盼將運動場的拚勁與團隊精神，轉化為服務里民的力量。

新北土城區員林里長參選人曾云薔，曾是世界盃啦啦隊國手，也是健身教練、幼兒園老師，此次參選里長，她說，擁有國手永不放棄、團隊合作的精神，將運動員養成的行動力、紀律及團隊合作的信念，陪伴每個里民；把照顧孩子的細心，化為服務鄰里的用心讓家園更美好。

曾云薔的父親曾進益是土城區體育會理事長，也是地方政壇知名人士，曾參選兩次市議員。他說，平時以礦工之子身分服務地方。今年3月女兒做了一個很有勇氣的參選里長決定，身為父親，剛開始也擔心她不知是否合適，但看著她認真拜訪後反而發現，雖然新人還需要累積經驗，但想像中更適合服務鄰里。

曾進益說，以前，曾云薔是國手，曾為台灣站上賽場；現在，她想把國手精神帶進社區，為里民服務。面對3名參選人角逐，都是新人競爭，選戰過程發現女兒為自己努力也替別人發聲，為此感到驕傲。

曾進益表示，員林里是土城區最多人口的里，有9600餘人，包含老舊社區與重劃區新大樓。自己雖然打過傳統選戰，但也尊重年輕人的想法，目前，將任競選總部主任委員負責組織動員，繼續當女兒最好的後盾，為她加油打氣。

曾云薔說，「以前代表台灣站上賽場，現在想代表員林里站出來。」她目前勤跑基層，也在街頭向過往的里民請安，並懸掛競選看板。她說，雖然身材瘦小，站在人群中可能不容易被看見，但拚勁如同運動競技時一樣，認真把事情做好的初衷始終沒有改變，希望將團隊精神，轉化為服務里民的力量。