薔琵帶來13級強風 里長心聲曝：樹木有立即危險當然要趕快修剪

薔琵颱風為全台帶來災情，台北市長蔣萬安今早赴災害應變會議聽取第一次災後復原工作報告，北市議員李明賢也在臉書貼出第一線里長心聲，

對於修樹砍樹引發討論，里長直言：「樹木有立即危險，當然要趕快修剪！」才能避免太颱風造成危害。

李明賢昨天陪同蔣萬安到內湖勘災，李明賢也在臉書提到，儘管這次薔琵為內湖帶來13級強風，但因先前有處理褐根病的樹，才能減少強風樹倒。

李說，他周六與蔣萬安、立委李彥秀到內湖內湖成功路二段與石潭路交叉口勘勘災，石潭里長廖煒國肯定市府這次處置災情應變快速，倒塌路樹也立即處理、恢復道路通行，非常感謝。

當下蔣萬安也提到，這次風力雖達到13級強風，但因為平時市府做好防範，倒塌樹木數量才能減少。

李表示，這次薔琵儘管在內湖帶來13級強風，先前市府已經針對有褐根病的樹處理不少，減少強風樹倒壓車壓人的風險。市府平時因為防災需求，工程需求，邀集褐根病移植樹木，仍有一定必要性。