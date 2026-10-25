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修樹被指砍樹？昔質詢曝…陳宥丞也接獲陳情 蔣萬安坦言第一線壓力大

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修樹被指砍樹？昔質詢曝…陳宥丞也接獲陳情 蔣萬安坦言第一線壓力大

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
薔琵颱風來襲，北市不少路樹斷裂倒塌等災情。圖／環保局提供
薔琵颱風來襲，北市不少路樹斷裂倒塌等災情。圖／環保局提供

薔琵颱風在北市帶來超強陣風，傳出地方里長颱風前想請公園處修剪樹木，卻因外界對砍樹質疑的輿論壓力，造成基層不敢貿然施工？颱風前，議會工務委員會工作報告就被翻出，民眾黨議員陳宥丞也接獲里長陳情，希望市府協助修樹，卻因網路動轍有修樹動作就會被輿論指控砍樹？導致第一線不敢貿然修樹？

台北市長蔣萬安昨天也受訪澄清，第一線同仁壓力非常大，但對的事情要堅持，市府也依照相關規範進行修剪路樹路樹修剪。

薔琵颱風為台北市帶來超強陣風，昨天到今天，工務局、環保局等相關局處正在進行相關復原。根據日前工務委員會的相關質詢，民眾黨議員陳宥丞就在委員會質詢問公園處相關防颱，表示有里長陳情，因為現在輿情動輒得咎，導致不敢貿然幫里長修樹？民進黨議員洪健益也說，因為只要修樹，就會被放上網路抹黑為砍樹，公務員有無驚弓之鳥？

公園處當下表示，颱風來還是要加強相關防颱，蔣萬安被問及此事也坦言，第一線同仁壓力非常大，但對的事情要堅持，市民安全才是最大的考量，市府也依照相關規範進行修剪路樹路樹修剪。

蔣萬安 陳宥丞 薔琵颱風

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