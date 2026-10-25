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醫廢再生 綠色轉型 萬芳醫院獲國際肯定

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
萬芳醫院以「邁向2050淨零：萬芳醫院綠色轉型與全面碳治理計畫」，榮獲IHF「社會與環境責任卓越獎」金獎。圖／萬芳醫院提供
萬芳醫院以「邁向2050淨零：萬芳醫院綠色轉型與全面碳治理計畫」，榮獲IHF「社會與環境責任卓越獎」金獎。圖／萬芳醫院提供

台北市立萬芳醫院近年推動醫療廢棄物循環再生，回收率由百分之九點五提升至十八點六，獲國際肯定摘金獎，自主研發的智慧疫苗管理系統入選全球二十二項創新計畫，也成為台灣唯二入選的醫療創新成果。院方說，兩者都是同仁從日常工作中發現問題提出改善的具體成果。

第四十九屆國際醫院聯盟（ＩＨＦ）世界醫院大會近日在南韓首爾登場。萬芳醫院說，吸引全球三十八個國家及地區、逾七五○件作品參賽，醫院以「邁向二○五○淨零：綠色轉型與全面碳治理計畫」，獲「社會與環境責任卓越獎」金獎。

院方指出，院內醫療廢棄物回收率前年僅百分之九點五，去年推動醫療廢棄物循環回收，將可回收品項由三項擴大至二十五項，今年中已達百分之十八點六，累計節省約六十萬元理費和約十八公噸二氧化碳排放。醫院還將一二○○公斤回收醫療塑膠再製為九八○公斤塑木，成為民眾看得見的公共設施。院長李岡遠分享，透過改善工作環境與建立獎勵機制，讓環保更容易融入臨床日常，在不增加第一線人員負擔的前提下，持續推動改變。

另外，萬芳醫院自主研發智慧型疫苗管理系統（VaxFlow），疫苗接種涉及身分核對、接種紀錄查詢及資料登錄等多項作業，大量接種期間考驗作業效率。VaxFlow整合院內醫療資訊系統與國家預防接種紀錄，減少人工重複處理，提升資訊正確性與公共衛生通報效率。

萬芳 萬芳醫院 綠色

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