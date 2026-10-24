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颱風薔琵漸遠離…北市逾2千件災情路樹傾倒最大宗 蔣萬安：加速復原

中央社／ 台北24日電
颱風薔琵逐漸遠離，北市截至晚間6時共2451件災情，其中路樹傾倒1351件。市長蔣萬安說，這次颱風帶來大量災情，以路樹傾倒為最大宗，各單位把握時間，加速進行災後復原。 圖／環保局提供
颱風薔琵逐漸遠離，北市截至晚間6時共2451件災情，其中路樹傾倒1351件。市長蔣萬安說，這次颱風帶來大量災情，以路樹傾倒為最大宗，各單位把握時間，加速進行災後復原。 圖／環保局提供

颱風薔琵逐漸遠離，北市截至晚間6時共2451件災情，其中路樹傾倒1351件。市長蔣萬安說，這次颱風帶來大量災情，以路樹傾倒為最大宗，各單位把握時間，加速進行災後復原。

蔣萬安晚間主持台北市政府薔琵颱風第5次工作會報，北市府氣象協力團隊表示，颱風薔琵已減弱為輕颱，暴風圈減小至200公里，晚間8時30分暴風圈脫離北部海域，解除海上颱風警報。

氣象協力團隊表示，預計今晚開始陣風將減弱至7級以下，降雨也會逐漸減緩，平地部分仍有零星降雨，山區則仍有大雨等級雨勢；明天起受颱風遠離帶來偏北方的乾空氣影響，僅陽明山區可能出現零星降雨。

災害防救辦公室表示，截至今天晚間6時，共接獲2451件災情通報，827件尚在處理中，主要案件數為路樹災情1351件，其次是民生基礎設施災情387件、建物毀損279件等；受傷人數35人，其中5人住院、30人已自行返家。

工務局指出，路樹傾倒案件完成數已達906件，將利用今晚時間繼續趕辦，目標市區主次要道路晚間11時完成暢通，山區道路晚間12時完成暢通。

交通局表示，水門已完全開啟，紅黃線有條件停車於明天中午12時起恢復禁停管制，公車、捷運均正常營運。Youbike台北、新北、桃園統一於明天上午6時恢復營運；共享機車於明天凌晨0時恢復；貓空纜車明天上午9時恢復；藍色水路則仍暫停，確認碼頭安全無虞才會開放。

蔣萬安裁示，這次颱風帶來大量災情案件，各單位把握時間，加快復原市容。目前處理案件以路樹傾倒為最大宗，相關單位應整合跨局處量能，派遣機具與人力。

蔣萬安說，各級災害應變中心晚間10時恢復為三級開設，後續為妥善處理、掌握復舊進度，災害應變中心將轉換成災後復原中心，以最快速度、最大努力恢復市容 及市民正常生活。

蔣萬安 路樹 北市 薔琵颱風

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