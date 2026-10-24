捷運新店線震動噪音惹議 黃心華夜巡隧道爭取減震改善

新北市議員黃心華接獲捷運七張站、新店站及小碧潭站沿線居民陳情，反映列車行經地底時常引發房屋間歇性震動與低頻轟鳴噪音。為釐清問題根源，黃心華特別向台北捷運公司申請，昨天凌晨末班車收班後，親自走入七張站至小碧潭站之間的地下軌道隧道，沿著軌道步行至民眾陳情最多的位置正下方，進行實地勘查。

針對沿線震動噪音問題，黃心華指出，北捷雖每季進行檢測且數據符合環境部規範，但「符合標準」僅是基本要求，輪軌摩擦產生的震動能量會透過隧道結構與土層傳遞，甚至使房屋產生共振擴大聲響。因此改善措施不能僅看監測數字，必須從居民的實際居住感受出發，採取多元工法進行複合式處理。

過去在黃心華積極追蹤下，北捷已於特定路段實施列車降速及鋼輪車削，近期更引發高規格研磨技術提升鋼軌與道岔平整度，並於9月中旬在局部路段試辦加裝軌道彈性墊片。最新檢測顯示加裝墊片可降低1至2分貝，未來也將持續評估加裝軌道阻尼裝置，並參考國外經驗導入適用於老舊隧道的減振及吸音工法。

此外，黃心華日前也特別前往新北市捷運局協商，建議以專案方式補助北捷在問題較嚴重的路段加裝吸音與吸震設施，此一構想已獲得捷運局的正面回應。黃心華表示，即使單一工法的減噪效果有限，但透過如「雞尾酒療法」般的多元改善方案彼此疊加，終能累積出讓居民有感的減震成果。

這趟深夜會勘也讓黃心華看見捷運維修人員的辛苦，工程人員必須等末班車駛離、完成斷電後，才能在有限的夜間時段進行軌道維護、漏水巡檢及設施保養，並於天亮前恢復通車，展現守護市民通勤安全的無名英雄精神。她對第一線工作人員的辛勞表達高度感謝，並強調會持續監督各項改善進度。

除了現有設施的改善，黃心華認為防範機制應更具前瞻性。由於新店沿線已高度都市化且持續有都更建案推動，與其等房屋完工入住後再處理陳情，不如在建築規劃階段即採取減震工法。她將要求新北市捷運局、城鄉局及工務局等單位共同研議，針對鄰近捷運地下軌道的新建案建立建築減振設計參考指引。

黃心華強調，親身走入地下隧道後更能體會沿線居民承受的困擾。未來將從現有設施持續推動改善方案，並從設計面要求新建案預先考慮減震減噪需求，雖然改善過程需要時間，但她會持續追蹤到底，努力提升捷運沿線居民的生活品質。