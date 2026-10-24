北市動員逾2500人災後復原 今晚垃圾正常收運

颱風薔琵逐漸遠離，北市環保局表示，動員逾2500名人力投入災後環境復原工作。今天夜間垃圾正常收運，依原定路線、時間提供服務，全市30處限時收受點也同步開放。

台北市長蔣萬安上午主持市政府薔琵颱風第4次工作會報後，前往中山區建國北路二段、士林區磺溪公園視察災後復原情形，關心、慰勞第一線清潔隊員。下午再至內湖區成功路視察路樹倒塌清理狀況，並到台北市警察局內湖分局東湖派出所關心警員。

蔣萬安表示，針對較大的樹幹與倒塌樹木，已協調工務局、捷運局及台北自來水事業處等單位調派機具協助清運。復原順序以「不影響交通」為最高前提，優先搶通主次要幹道，隨後逐步深入8米巷道、學校周邊及鄰里公園。

北市環保局發布新聞稿表示，隨薔琵颱風逐漸遠離，環保局動員逾2500名清潔隊員，投入災後環境復原，優先清理全市主次要幹道倒塌路樹、斷裂枝幹及散落雜物，依各區災情機動調派人力、車輛及機具，加速恢復道路通行與市容整潔。

環保局表示，北市今天雖停止上班、上課，但考量市民生活垃圾及災後環境清理需求，維持夜間垃圾正常收運，資源回收物立體類與平面類均收運，依原定路線與時間提供服務，全市30處限時收受點也同步開放，提醒市民配合垃圾分類，依平時收運時間及地點排出垃圾。

環保局強調，災後環境復原刻不容緩，持續掌握各區清理進度，優先恢復主次要道路通行，逐步完成整體市容環境清理，呼籲市民注意災後環境安全，共同維護市容整潔。