快訊

青鳥連蔣萬安撿樹枝、戴安全帽都要造謠 清潔隊長：打擊基層士氣

66歲資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡…身份曝光崩潰了

中油宣布下周油價不調整 92無鉛31.2元、95無鉛32.7元

聽新聞
0:00 / 0:00

北市動員逾2500人災後復原 今晚垃圾正常收運

中央社／ 台北24日電
北市環保局表示，今天夜間垃圾正常收運，依原定路線、時間提供服務，全市30處限時收受點也同步開放。聯合報系資料照
北市環保局表示，今天夜間垃圾正常收運，依原定路線、時間提供服務，全市30處限時收受點也同步開放。聯合報系資料照

颱風薔琵逐漸遠離，北市環保局表示，動員逾2500名人力投入災後環境復原工作。今天夜間垃圾正常收運，依原定路線、時間提供服務，全市30處限時收受點也同步開放。

台北市長蔣萬安上午主持市政府薔琵颱風第4次工作會報後，前往中山區建國北路二段、士林區磺溪公園視察災後復原情形，關心、慰勞第一線清潔隊員。下午再至內湖區成功路視察路樹倒塌清理狀況，並到台北市警察局內湖分局東湖派出所關心警員。

蔣萬安表示，針對較大的樹幹與倒塌樹木，已協調工務局、捷運局及台北自來水事業處等單位調派機具協助清運。復原順序以「不影響交通」為最高前提，優先搶通主次要幹道，隨後逐步深入8米巷道、學校周邊及鄰里公園。

北市環保局發布新聞稿表示，隨薔琵颱風逐漸遠離，環保局動員逾2500名清潔隊員，投入災後環境復原，優先清理全市主次要幹道倒塌路樹、斷裂枝幹及散落雜物，依各區災情機動調派人力、車輛及機具，加速恢復道路通行與市容整潔。

環保局表示，北市今天雖停止上班、上課，但考量市民生活垃圾及災後環境清理需求，維持夜間垃圾正常收運，資源回收物立體類與平面類均收運，依原定路線與時間提供服務，全市30處限時收受點也同步開放，提醒市民配合垃圾分類，依平時收運時間及地點排出垃圾。

環保局強調，災後環境復原刻不容緩，持續掌握各區清理進度，優先恢復主次要道路通行，逐步完成整體市容環境清理，呼籲市民注意災後環境安全，共同維護市容整潔。

災後 垃圾 北市 薔琵颱風 環保局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北市明天繼續停班課 環保局宣布「晚間恢復垃圾收運」

張善政連兩晚坐鎮防颱應變中心 掌握177件災情指示加速搶修

暫停選務 蔣萬安日跑六地勘災

基隆千餘戶仍停電童子瑋關心搶修 台電總經理郭天合：今天全數復電

相關新聞

薔琵風雨釀樹倒壓民宅 士林里長感慨：保護樹還是讓居民承擔風險？

薔琵颱風來襲，北市多處受災，士林區義信里也發生路樹壓到民宅的災情。里長許立丕直言，「我不反對護樹，更不贊成任意砍樹」，只是希望未來在樹木養護與公共安全之間，大家能多一點理性與專業，少一點對立，「樹木可以重新栽種，但生命無法重來。」

里長清除路樹遭擊中 侯友宜赴醫院慰問提醒復原注意安全

新北市民政局表示，坪林區水德里里長鐘國賓今日中午協助地方進行颱風災後環境復原時，不幸遭鋸斷的樹枝擊中並摔倒，導致頭部及手部受傷，隨後緊急送醫進行傷口縫合。

北市動員逾2500人災後復原 今晚垃圾正常收運

颱風薔琵逐漸遠離，北市環保局表示，動員逾2500名人力投入災後環境復原工作。今天夜間垃圾正常收運，依原定路線、時間提供服...

積水未退！薔琵颱風降雨影響 新北部分越堤道仍管制通行

因薔琵颱風降雨及抽水站抽水影響，導致疏洪十二路以北之疏洪道路（含4、5及7號越堤道）有積淹水情況，仍維持實施管制外，其餘路段之各橫移門、越堤道、堤外停車場，今天下午4時同步開放。

颱風漸遠離 淡江大橋下午5點後開放通車

薔琵颱風逐漸遠離，公路局北區養護工程分局表示，依氣象署情資顯示，今日下午3點後，淡水地區平均風力可降至6級以下，該局目前已啟動橋梁全面巡檢及清理作業中，確認橋梁狀況安全無虞後，預計在下午5點開放全線通行。

風雨趨緩 三鶯線、安坑輕軌下午1點30分恢復營運 淡海輕軌仍停駛

隨著「薔琵」颱風逐漸遠離，新北捷運公司今表示，今早全面完成三鶯線、安坑輕軌及淡海輕軌的軌道、供電、號誌及車站設施安全巡檢，經確認符合營運安全標準，三鶯線及安坑輕軌在下午1點30分起恢復載客營運，但淡海輕軌沿線風速仍達停駛標準，基於安全考量，暫緩恢復營運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。