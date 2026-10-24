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颱風漸遠離 淡江大橋下午5點後開放通車
薔琵颱風逐漸遠離，公路局北區養護工程分局表示，依氣象署情資顯示，今日下午3點後，淡水地區平均風力可降至6級以下，該局目前已啟動橋梁全面巡檢及清理作業中，確認橋梁狀況安全無虞後，預計在下午5點開放全線通行。
北區養護工程分局籲請用路人多加留意天候狀況，警報期間儘量不要進入山區及濱海路段；因應可能突發之強風及強降雨，如遇天候改變、現場落石等因素，將視公路狀況機動管制，不排除封閉橋梁及道路，禁止人車通行。
北區養護工程分局表示，用路人可多利用公路局省道即時路況系統(https://168.thb.gov.tw)及隨時收聽廣播，最新路況可撥打1968或0800001821查詢。
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