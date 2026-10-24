風雨趨緩 三鶯線、安坑輕軌下午1點30分恢復營運 淡海輕軌仍停駛

隨著「薔琵」颱風逐漸遠離，新北捷運公司今表示，今早全面完成三鶯線、安坑輕軌及淡海輕軌的軌道、供電、號誌及車站設施安全巡檢，經確認符合營運安全標準，三鶯線及安坑輕軌在下午1點30分起恢復載客營運，但淡海輕軌沿線風速仍達停駛標準，基於安全考量，暫緩恢復營運。

新北捷運公司表示，三條路線昨日因颱風強風預防性停駛，今晨已完成各項復駛整備。其中，三鶯線及安坑輕軌經確認風力及設施均符合安全標準，決定恢復載客；淡海輕軌則將持續監測沿線風力，待風速降至安全標準以下，並確認行車安全無虞後，盡速恢復營運。

此外，颱風期間持續營運的新北環狀線，目前暫維持15分鐘一班，後續將視旅運需求適時調整。新北捷運公司提醒旅客留意最新營運資訊，並可至新北捷運官網（www.ntmetro.com.tw）、「新北捷運」官方粉絲專頁或各車站旅客資訊系統查詢。