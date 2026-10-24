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薔琵強風豪雨 蔣萬安「不只勘災」今動手一起清理倒塌路樹

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
薔琵颱風帶來強風豪雨，台北市中山區建國北路二段傳出路樹斷裂倒塌，台北市長蔣萬安上午前往視察災情，並與現場救災人員一起清理倒塌的路樹。記者胡經周／攝影
薔琵颱風帶來強風豪雨，台北市中山區建國北路二段傳出路樹斷裂倒塌，台北市長蔣萬安上午前往視察災情，並與現場救災人員一起清理倒塌的路樹。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安上午主持薔琵颱風工作會報後，隨即視察受災復原重建情形，蔣萬安昨晚夜宿坐鎮災害應變中心，視察災後復原時也動手與市府人員一起清理樹枝，他也指示工務局等相關單位，第一線救災同仁務必在確保安全的前提下，加速清除路樹殘枝及傾倒物。

市府統計，至今天上午，1999話務中心共接獲90件災情通報，其中以路樹災情49件最多。蔣萬安也提醒，考量部分路樹、招牌等設施可能因昨夜風雨吹襲而鬆動，請市民外出時務必提高警覺，確保自身安全。

針對民生設施與電力恢復狀況，蔣萬安在會議中，特別關切停電及復電進度。經台電公司回報，目前北市仍有751戶停電，主要集中在士林區（485戶）、北投區（74戶）、文山區（63戶）及中山區（129戶）。蔣萬安表示，已協調台電公司啟動跨區人力支援，全力投入搶修，並請產發局持續追蹤復電進度，讓市民生活盡速恢復常軌。

蔣萬安也指出，考量颱風影響已逐漸減弱，為兼顧市民生活需求及災後環境復原，台北市今日晚間將恢復正常垃圾收運。同時，環保局已動員近5千人次，加強溝渠巡清及路面清理，確保排水及道路通暢。市府呼籲市民配合於晚間整理垃圾，共同維護市容環境。

薔琵颱風帶來強風豪雨，台北市中山區建國北路二段傳出路樹斷裂倒塌，台北市長蔣萬安上午前往視察災情，並與現場救災人員一起清理倒塌的路樹。記者胡經周／攝影
薔琵颱風帶來強風豪雨，台北市中山區建國北路二段傳出路樹斷裂倒塌，台北市長蔣萬安上午前往視察災情，並與現場救災人員一起清理倒塌的路樹。記者胡經周／攝影

蔣萬安 路樹 薔琵颱風

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