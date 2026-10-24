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青鳥曾批亂砍樹 藍委：薔琵來襲 還蔣萬安公道

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
薔琵颱風侵襲，造成北市路樹倒塌。圖／北市公園處提供
薔琵颱風侵襲，造成北市路樹倒塌。圖／北市公園處提供

薔琵颱風來襲，因風力強勁，吹倒台北市不少路樹。國民黨立委賴士葆、王鴻薇均肯定市府，提前修剪危木是保障民眾安全，批評民進黨側翼、有心人士造謠「亂砍樹」，惡意操作輿論，颱風來襲不僅還台北市長蔣萬安公道，更突顯政治抹黑罔顧市民安全。

賴士葆說，薔琵颱風來襲，吹倒北市不少路樹，不少民眾大讚北市府救災效率高，讓台北市民多點安全感，當然這次颱風也還了蔣萬安一個公道。

賴士葆表示，之前綠營青鳥狂噴「蔣萬安亂砍樹」，但颱風一來，證明提前處理危老或生病的樹，才真是保障民眾安全。之前綠營洋流胡亂政治操作，才是罔顧市民安全。

王鴻薇表示，這兩天受到颱風影響，台北市陸續傳出樹倒，感謝市府團隊的辛苦，以最快的速度恢復受到影響道路與車輛，雖然市府日前已經盡力對於危及安全的樹木進行處理，但是仍有漏網之魚，幸好沒有重大災害。也感謝市民朋友過去長期的配合，才讓風災來臨時可以把傷害降到最低。

王鴻薇指出，樹木的健康與對環境和市民安危影響，需要專業單位評鑑，肉眼很難看得出正確結果，但網路上有許多有心人士，利用認知落差煽動影響市府安全維護的作為，尤其選舉將近，這幾個月對於樹木的許多造謠、惡意解讀攻擊，確實已經產生對整體台北市民的共同危害。連里長也認為，這些輿論操作影響正常樹木處理。

王鴻薇說，颱風還沒過去，請市民朋友一定要多加注意。如果沒有緊急需求，也盡量減少出門避免發生危險，並注意新聞了解最新颱風動向，如果有發現樹倒或是任何危難，也都可以與市府及相關單位聯繫。大家一起澄清選舉莫須有砍樹謠言。

蔣萬安 青鳥 薔琵颱風 路樹 側翼 賴士葆

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