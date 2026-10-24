處理路樹倒塌展現高效率被網友讚爆 蔣萬安：感謝堅守崗位的夥伴

薔琵颱風侵襲台北市，昨天風雨最強，多處路樹倒塌，有網友發現大樹倒下後通報，8分鐘市府就來處理，大讚北市府的高效率。蔣萬安上午受訪，媒體問是否感到欣慰，蔣萬安說，要非常謝謝市府同仁，讓各項災情救災工作能夠效率提高。

蔣萬安上午主持市府薔琵颱風第4次工作會報，聽取各單位防颱整備及災情應變、災後復原工作報告。

對於市民稱讚市府處理路樹倒塌效率很高，蔣萬安會後受訪指出，非常謝謝，包括像公園處和相關單位，處理路樹傾倒的過程，展現非常高的效率。

他說，不只是在第一線協助處理災情的同仁，特別在EOC應變中心堅守崗位的夥伴，因為他們要隨時接獲各項災情的回報後，趕快及時派工到現場去處理，因為這樣的整個流程SOP，讓市府現在面對颱風來襲，各項災情救災的工作能夠效率提高。

蔣萬安表示，市府也會藉由每一次的處理，檢視如何持續的優化，能夠更快速處理第一時間的災情，或是面對災後復原工作的關鍵期，能以最快的速度，讓整座城市恢復正常。

另外，昨天路樹倒塌數量多，木柵有里長指颱風前，公園處原本安排要砍樹，但因最近的輿論壓力，不敢動工？ 蔣萬安說，第一線同仁確實壓力非常的大，但是「對的事情我們要堅持」，因為市民安全才是最重要的考量，所以也都視依照相關的規範，進行路樹修剪。

台北市長蔣萬安今天在台北市災害應變中心主持薔琵颱風第4次工作會報。 記者張文玠／攝影

台北市長蔣萬安今天在台北市災害應變中心主持薔琵颱風第4次工作會報。 記者張文玠／攝影