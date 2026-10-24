快訊

MLB／9局下隱形失誤有驚無險！釀酒人險勝光芒「拚隊史首冠」跨出第一步

誰家屋頂飛走了？強風掀翻基隆民宅鐵皮...高掛高壓電塔電線上

伊朗密謀暗殺美外交官！情報揭計畫進入後期 美急撤使館人員

聽新聞
0:00 / 0:00

處理路樹倒塌展現高效率被網友讚爆 蔣萬安：感謝堅守崗位的夥伴

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天在台北市災害應變中心主持薔琵颱風第4次工作會報。 記者張文玠／攝影
台北市長蔣萬安今天在台北市災害應變中心主持薔琵颱風第4次工作會報。 記者張文玠／攝影

薔琵颱風侵襲台北市，昨天風雨最強，多處路樹倒塌，有網友發現大樹倒下後通報，8分鐘市府就來處理，大讚北市府的高效率。蔣萬安上午受訪，媒體問是否感到欣慰，蔣萬安說，要非常謝謝市府同仁，讓各項災情救災工作能夠效率提高。

蔣萬安上午主持市府薔琵颱風第4次工作會報，聽取各單位防颱整備及災情應變、災後復原工作報告。

對於市民稱讚市府處理路樹倒塌效率很高，蔣萬安會後受訪指出，非常謝謝，包括像公園處和相關單位，處理路樹傾倒的過程，展現非常高的效率。

他說，不只是在第一線協助處理災情的同仁，特別在EOC應變中心堅守崗位的夥伴，因為他們要隨時接獲各項災情的回報後，趕快及時派工到現場去處理，因為這樣的整個流程SOP，讓市府現在面對颱風來襲，各項災情救災的工作能夠效率提高。

蔣萬安表示，市府也會藉由每一次的處理，檢視如何持續的優化，能夠更快速處理第一時間的災情，或是面對災後復原工作的關鍵期，能以最快的速度，讓整座城市恢復正常。

另外，昨天路樹倒塌數量多，木柵有里長指颱風前，公園處原本安排要砍樹，但因最近的輿論壓力，不敢動工？ 蔣萬安說，第一線同仁確實壓力非常的大，但是「對的事情我們要堅持」，因為市民安全才是最重要的考量，所以也都視依照相關的規範，進行路樹修剪。

台北市長蔣萬安今天在台北市災害應變中心主持薔琵颱風第4次工作會報。 記者張文玠／攝影
台北市長蔣萬安今天在台北市災害應變中心主持薔琵颱風第4次工作會報。 記者張文玠／攝影

台北市長蔣萬安今天在台北市災害應變中心主持薔琵颱風第4次工作會報。 記者張文玠／攝影
台北市長蔣萬安今天在台北市災害應變中心主持薔琵颱風第4次工作會報。 記者張文玠／攝影

台北市長蔣萬安今天在台北市災害應變中心主持薔琵颱風第4次工作會報。 記者張文玠／攝影
台北市長蔣萬安今天在台北市災害應變中心主持薔琵颱風第4次工作會報。 記者張文玠／攝影

蔣萬安 路樹 薔琵颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

拚防颱！蔣萬安夜宿災害應變中心 坦言因這件事無法睡好

暫停選務 蔣萬安日跑六地勘災

影／薔琵颱風災情破千件 蔣萬安下令全力搶修

「8分鐘的救災率」來自平日努力累積 北市副市長感性發文謝基層

相關新聞

新北近3萬戶停電 侯友宜：下午風雨趨緩全力恢復市容與垃圾清運

受薔琵颱風影響，新北市受理災情至今早8點有544件，381件已迅速處置結案，災情以招牌掉落、路樹傾倒為主，其餘正由市府派員搶修。另昨晚至今早7點為止，新北市停電近3萬戶，受影響區域以三芝、石門、平溪為主，至今台電已復電近2萬戶。

拚防颱！蔣萬安夜宿災害應變中心 坦言因這件事無法睡好

中度颱風薔琵昨晚發威，台北市狂風大雨，台北市長蔣萬安昨天鎮守並留宿北市災害應變中心，持續關注災情回報和處理的進度。蔣萬安上午受訪，還著戴眼鏡，也坦言無法睡好，一直在擔心整個颱風侵襲台北的狀況，以及相關的災情案件數。

連放2天颱風假被中信兄弟球迷稱讚 蔣萬安說話了：我是資深龍迷

薔琵颱風昨天風雨增強，台北市長蔣萬安昨晚宣布今再度停班停課，臉書1小時內按讚數破萬，上千則留言，不少網友喊「帥哥萬安凍蒜」，還留言中職台灣大賽延賽，讓落後的中信兄弟投手多休息1天。蔣萬安上午笑稱自己是資深龍迷，停班停課均依照規範。

影／薔琵颱風造成路樹傾倒 蔣萬安勘災並下場清理

薔琵颱風帶來強風豪雨，台北市中山區建國北路二段傳出路樹不敵狂風，連根拔起、斷裂倒塌，環保局人員一早前往清理 以免阻礙交通，造成人車危險。

處理路樹倒塌展現高效率被網友讚爆 蔣萬安：感謝堅守崗位的夥伴

薔琵颱風侵襲台北市，昨天風雨最強，多處路樹倒塌，有網友發現大樹倒下後通報，8分鐘市府就來處理，大讚北市府的高效率。蔣萬安上午受訪，媒體問是否感到欣慰，蔣萬安說，要非常謝謝市府同仁，讓各項災情救災工作能夠效率提高。

影／薔琵颱風災情破千件 蔣萬安下令全力搶修

因應薔琵颱風過境帶來強風豪雨，台北市長蔣萬安今天上午再次坐鎮台北市災害應變中心，主持颱風第4次工作會報。蔣萬安指出，隨著風雨逐漸趨緩，目前正是迅速恢復市容的關鍵時期，要求市府團隊與各區公所齊心協力展開復原工作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。