連放2天颱風假被中信兄弟球迷稱讚 蔣萬安說話了：我是資深龍迷

薔琵颱風昨天風雨增強，台北市長蔣萬安昨晚宣布今再度停班停課，臉書1小時內按讚數破萬，上千則留言，不少網友喊「帥哥萬安凍蒜」，還留言中職台灣大賽延賽，讓落後的中信兄弟投手多休息1天。蔣萬安上午笑稱自己是資深龍迷，停班停課均依照規範。

蔣萬安昨晚宣布今停班停課，並提醒市民朋友非必要請避免外出，隨後有大批網友湧進蔣的臉書留言，大讚「帥哥萬安凍蒜」、「今年特別帥」。由於中職台灣大賽開打，味全龍3比1領先中信兄弟，因北市2天停班停課，已連續2天延賽，有棒球迷笑稱，「兄弟的投手又可再多休息一天，市長您雖身為龍迷但仍非常公正」。

蔣萬安上午主持薔琵颱風第4次工作會報後受訪，針對中職球迷的留言，蔣萬安指出，大家雖然知道我是資深龍迷，但是對於停班課的標準，其實都依照相關的規範，不管是風力、雨勢，還有包括基北北桃一日生活圈，在事前溝通交換意見所做的判斷。