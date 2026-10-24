新北近3萬戶停電 侯友宜：下午風雨趨緩全力恢復市容與垃圾清運

受薔琵颱風影響，新北市受理災情至今早8點有544件，381件已迅速處置結案，災情以招牌掉落、路樹傾倒為主，其餘正由市府派員搶修。另昨晚至今早7點為止，新北市停電近3萬戶，受影響區域以三芝、石門、平溪為主，至今台電已復電近2萬戶。

新北市長侯友宜今早主持災害應變中心工作會報，他說颱風受地形破壞影響，今日降雨情形會減緩，市府團隊上午持續備戰救災，待下午風雨趨緩後，以恢復市容及市民正常生活為優先，中午後全面啟動環境復原與垃圾清運作業，並請捷運局及新北捷運公司預先進行軌道、供電及沿線設施安全巡檢，待風雨趨緩後可立即開放行駛。

至於颱風造成的災情，因受強風影響造成停電，經台電統計，截至今日上午7點，新北停電戶數2有9129戶，復電1萬9012戶、未復電1萬117戶，台電預計中午可陸續復電。另在新店、石碇等山區也進行預防性撤離，共撤離有1649人，待無危險疑慮再通知返家。

此次颱風因強風造成許多地區招牌掉落及樹木傾倒，包括昨晚在蘆洲區柳堤公園2棵大樹被強風吹倒，現場已圍起封鎖線，另淡水區昨晚也出現招牌被強風吹落，砸中路旁停放2輛機車等情事。

侯友宜呼籲，目前新北市尚在薔琵颱風暴風圈內，請市民不要前往觀浪或遊憩，颱風過後部分道路可能仍有積水、濕滑或散落物，有外出時請特別注意自身安全。

新北市長侯友宜今早主持災害應變中心工作會報，指示市府團隊持續備戰救災。圖／新北市府提供