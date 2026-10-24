影／薔琵颱風災情破千件 蔣萬安下令全力搶修

因應薔琵颱風過境帶來強風豪雨，台北市長蔣萬安今天上午再次坐鎮台北市災害應變中心，主持颱風第4次工作會報。蔣萬安指出，隨著風雨逐漸趨緩，目前正是迅速恢復市容的關鍵時期，要求市府團隊與各區公所齊心協力展開復原工作。

蔣萬安表示，根據最新災情報告，全台北市已接獲超過1600件災情通報，其中路樹災情就高達800多件，占比超過五成。他要求工務局、產發局、都發局、環保局、警察局及各區公所，優先針對主要幹道及次要道路進行搶通復原，8米以下巷道與鄰里公園則由各區公所負責；若機具人力不足，民政局應統籌採取跨區支援全力搶修。

在水電供應方面，今天上午一度有1900多戶停電，經台電加速搶修後，目前已降至約750多戶。蔣萬安對第一線冒著風雨搶修的救災同仁與台電人員表達感謝，並指示持續追蹤，務求盡早全數復電。

台北市長蔣萬安今天在台北市災害應變中心主持薔琵颱風第4次工作會報。 記者張文玠／攝影

台北市長蔣萬安今天在台北市災害應變中心主持薔琵颱風第4次工作會報。 記者張文玠／攝影