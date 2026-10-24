拚防颱！蔣萬安夜宿災害應變中心 坦言因這件事無法睡好

中度颱風薔琵昨晚發威，台北市狂風大雨，台北市長蔣萬安昨天鎮守並留宿北市災害應變中心，持續關注災情回報和處理的進度。蔣萬安上午受訪，還著戴眼鏡，也坦言無法睡好，一直在擔心整個颱風侵襲台北的狀況，以及相關的災情案件數。

蔣萬安指出，薔琵風勢雨勢昨晚逐漸增強，而且也看到相關的災情回報數字越來越多，非常擔心憂慮這樣的災情，對市民的安全，或對這座城市造成的傷害。所以後來決定就在Eoc應變中心，跟所有的同仁持續的關注這個颱風對於台北的影響，以及相關案件處理的情形。

蔣萬安說，最重要的是市民的安全，以及如何守護這座城市，是最重要的優先考量，因此昨天晚上留在這，持續看整個處理的進度，案件數確實突然從幾百件到1千多件。所以要特別感謝所有基層的同仁在第一線協助救災，以及昨天堅守崗位的所有同仁，在應變中心持續的關注整個颱風的動態以及相關災情的處理進度。

昨天是是颱風影響最嚴重時間，媒體也問，在這能睡好嗎？蔣萬安說，昨天晚上確實沒有睡好，因為一直在擔心整個颱風侵襲台北的狀況，以及相關的災情案件數。所以他也要再次的感謝，不管是鎮守在應變中心的所有同仁，以及在現場處理路樹倒塌，還有停電以及復電的所有夥伴，大家非常的辛苦。