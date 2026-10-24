里長爭取逾2億工程 汐止伯爵山莊解決頻繁停水惡夢

汐止伯爵山莊數千住戶曾長年飽受自來水管漏水、停水修理之苦，8年前25歲的郭書成選上汐止湖興里長，努力爭取政府2.8億元工程預算，終於解決住戶頻繁停水惡夢。

伯爵山莊因位處山坡地形，長年來因為自來水管線及加壓設備年久失修，常常有爆管與漏水問題，一旦漏水嚴重就必須中斷供水維修，但徹底更換維修管線及設備成本高昂，住戶難以負擔，卻有常面臨停水問題，讓當地住戶苦不堪言。

汐止湖興里長郭書成接受中央社記者訪問，他8年前接任里長後，積極尋找解決方法，他打聽、搜尋發現經濟部水利署「老舊高地高壓受水設備補助計畫」，可協助改善高地社區供水設備，由中央補助8成經費，住戶負擔2成，且工程完成後將由台灣自來水公司接管維護。

郭書成說，過程中最困難的除了說服2、3千住戶加入這項計畫，還需在期限內向每戶收齊2至3萬元經費。歷經多年奔走協調，他成功爭取到這項計畫，推動2.8億元的管線更新工程，今年5月伯爵山莊的自來水設備也正式移交給台水管理，解決頻繁停水問題。

對於當初投入里長工作，郭書成說，太陽花學運是他的從政啟蒙點，讓他看見年輕人也能有機會改變未來。他坦言，初次選里長時幾乎無人看好，但他採取有別於傳統策略，不喊「敦親睦鄰」等空泛口號，每天站路口詳述具體政見，包括設立長照據點、活動中心等，讓大家知道「這年輕人真的有準備」，最終成功當選里長並連任2屆。

8年里長任內，處理陳情、維護環境等事務是郭書成的日常，他不跑紅白場，希望能把時間留給更具公共價值的事。也開設「第一次選村里長就上手」工作坊，分享自身經驗，鼓勵更多跟他一樣想關心公共事務，卻不知從何入門的素人參政。

無黨籍的郭書成今年從里長轉戰議員選舉，他說，除了想嘗試不同挑戰之外，他發現過去在推動民防或關注境外勢力滲透等重大議題時，里長的資源與話語權仍有限，雖然現今的選舉文化多在比拚資源、曝光度，但本質終究會回歸到參選理念，論述能否感動人心，他一直都相信，「選舉有機會創造奇蹟」。