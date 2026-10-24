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新北吳松標打造開心農場推廣綠化 里長多年同額競選

中央社／ 新北24日電

新北市蘆洲區水湳里長吳松標服務鄉里20年，在里內設置魚菜共生等系統並將停車場打造為「開心農場」，更擅長將「四句聯」融入宣導獲在地好評，讓他多年來無競爭對手同額競選。

吳松標自民國95年擔任里長迄今，積極推廣低碳、綠化，在仁愛停車場多功能大樓設置太陽能發電、魚菜共生系統及有機農場，讓水湳里榮獲環境部「低碳永續家園」銀級認證。同時也在仁愛公園栽種柚子、龍眼、楊桃等十多種水果，作物採收義賣後再捐出收入做公益，達成善的循環。

採訪當天，吳松標帶著中央社記者參觀多功能大樓，當時原規劃為平面停車場，但他認為太浪費，透過議員協助成功爭取為多功能立體停車場，1樓設置市民活動中心，2樓為智慧型圖書館，又利用閒置空間在3樓開闢有機菜園，頂樓則設有觀景台，天氣好時能遠眺觀音山。

吳松標說，他和志工們在3樓的「開心農場」夏天種瓜、冬天種蔬果，除了保留傳統的土壤種植，也引進魚菜共生、水耕栽培、太陽能光電與蚯蚓堆肥系統，落實有機循環，甚至吸引其他縣市里長前來觀摩取經。

吳松標將開心農場視為「療癒小天地」，每天都會來巡田水，他很感謝志工們一起揮汗耕種不求回報，笑稱「我們都是一群快樂的傻瓜」，看到這些善的循環在里內持續發生，讓他們忙得快樂、累得歡喜。

除了綠化社區有成，吳松標的「四句聯」在新北也頗有名氣，還曾登上媒體版面。日前新北市長侯友宜進行最後一次行動治理時，他當場致贈一首台語四句聯，「為了市民拚將來，照顧里長通人知，情意溫暖佇心裡，造福新北傳萬代」，讓侯友宜聽了笑嗨嗨。

吳松標笑稱自己愛講話，一拿到麥克風就停不下來，也經常獲邀擔任婚喪喜慶司儀及活動主持人。平時會將宣導事項融入四句聯，他以環保主題為例，又當場唸起一段：「一起分類做回收，二話不說快動手，三年有成往前走，四處推廣不落後」。

年近70歲的吳松標被問到是否有退休打算，他笑稱「坐轎的要下轎，但抬轎的人不讓你下轎」，一切要以健康為主，希望未來無論接棒者是誰，都能延續這些綠化、資源回收措施，不要讓這些成果前功盡棄。

里長 停車場 環境部

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