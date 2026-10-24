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薔琵強風吹垮萬華頂樓大型鐵架 橫倒西寧南路封路

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
颱風來襲造成台北市萬華區民宅鐵架掉落，交通因此堵塞，幸好沒有砸到人。記者廖炳棋／翻攝
颱風來襲造成台北市萬華區民宅鐵架掉落，交通因此堵塞，幸好沒有砸到人。記者廖炳棋／翻攝

薔琵颱風帶來強勁風雨，台北市萬華區23日晚間發生驚險事故，西寧南路一處民宅頂樓大型鐵架疑不敵強風吹襲，整片鐵架從高處掉落，大型鐵架斜倒路面，造成道路交通受阻，事發附近仍有汽車行經，所幸沒有造成人員傷亡，警方獲報後立即封鎖現場，管制人車通行。

萬華分局龍山派出所23日晚間10時許接獲報案，西寧南路有大型物品從高處掉落，員警趕抵發現是民宅頂樓鐵架疑因風雨過強遭吹落，立即拉起封鎖線，並通知屋主到場處理。

有民眾在Threads分享現場照片，指出西寧南路往桂林路方向、靠近貴陽街口，有大型鐵架倒塌阻斷道路。另有附近民眾發文表示，當時突然聽見一聲巨響，疑似對面建築物加蓋的鐵架遭強風吹落，從不同角度拍攝的畫面可見，大片金屬支架傾斜橫跨道路，部分構件散落地面。

警方表示，事故未造成人員受傷，已在周邊設置封鎖線，管制行人及車輛進入，後續通知屋主及相關單位處理。至於鐵架實際掉落原因、有無造成車輛或其他財物損失，待進一步釐清。

颱風來襲造成台北市萬華區民宅鐵架掉落，交通因此堵塞，幸好沒有砸到人。記者廖炳棋／翻攝
颱風來襲造成台北市萬華區民宅鐵架掉落，交通因此堵塞，幸好沒有砸到人。記者廖炳棋／翻攝

萬華 頂樓 薔琵颱風

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