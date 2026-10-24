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北市社宅租戶困擾 冷氣配置一國三制

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北市社宅冷氣配裝方式為住戶自己買、以租代買及新建社宅納入標準配備。聯合報系資料照
台北市社宅冷氣配裝方式為住戶自己買、以租代買及新建社宅納入標準配備。聯合報系資料照

北市上萬戶社宅出租，市府去年宣布冷氣將是未來完工社宅的標配，但現行多數社宅都要住戶買冷氣或以租代買，議員憂心，淪為「新社宅有冷氣、舊社宅自己處理」。都發局說，曾試辦住戶退租後的冷氣媒合計畫，但僅成功一戶而未再辦，將持續精進租賃模式。

北市住都中心接管的社宅包含明倫、廣慈、興隆Ｅ區等四十三處。住都中心去年六月推出「以租代買」媒合模式，住戶如有冷氣需求，繳保證金、租賃期滿冷氣歸屬住戶，至今六處社宅媒合率為百分之十一點五二。

議員詹為元發現，社宅三種配裝方式為住戶自己買、以租代買、以及新建或施工中的社宅納入標準配備；同是北市社宅，卻因住進不同社宅、興建時間不同，就有不同的設備標準和入住成本，並不合理。建議提出既有社宅的分階段改善計畫，例如配合冷氣老舊汰換、社宅整修或住戶退租時逐步補上。

民眾向詹為元反映，入住後自行購置及安裝冷氣，租期屆滿搬離時，冷氣仍可正常使用，希望直接留給下位承租人使用，卻因現行規定而必須自行拆除。

都發局坦言，去年曾在興隆D2區社宅試辦半年的住戶退租冷氣媒合計畫，由於冷氣屬前住戶私有財產，其設備品質良窳、保固維修責任歸屬及媒合價金難以取得共識等因素，僅一戶媒合成功，媒合成功率極低。

至於「以租代買」方案，都發局表示，未來逐步擴大社宅範圍並精進租賃模式。

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