禽流感防疫 新北2養禽場圍網破損未補 挨罰

冬季候鳥遷徙高峰是禽流感防疫重要階段，新北市動保處聯合農業部持續強化養禽與屠宰場查核，近日查獲三峽區二間養禽場的防鳥圍網破損且未及時修補，依動物傳染病防治條例各裁處三萬元罰鍰，並要求業者立即改善。

動保處指出，據世界氣象組織（ＷＭＯ）報告，今年聖嬰現象持續增強，全球氣候與大氣環流異變將導致冬候鳥南遷時間與棲地改變，禽流感傳播風險大增。一時疏失很可能引發疫情大流行，恐造成產業界上百億元重大經濟損失。

近期動保處稽核新北市轄內四十七間養禽場、二間集籠場及二間家禽屠宰場，受處分業者聲稱只是不小心疏忽，但防鳥圍網是阻隔野鳥進入禽場的重要防線，不容輕忽，仍開罰予以警惕。此外，野鳥可能透過排遺或接觸受汙染的環境將病原帶入，禽場除應設置完善的防鳥設施，更須定期巡查圍網、門窗及其他防護設備。

為降低禽流感傳播風險，新北市九月至十月已辦理養禽場訪視及消毒共四十六場次，並針對家禽屠宰場、集籠場等高風險場域執行六十場次消毒作業，同時加強禽場主動監測、環境採樣及防疫熱區清潔，降低疫情發生及擴散風險。

動保處提醒，養禽業者應落實人車進出管制、環境清潔消毒及防鳥設施維護，每日觀察家禽健康狀況，如發現異常死亡、產蛋率或採食量明顯下降，應立即通報動物防疫機關，切勿隱匿疫情，違規者將查處，另民眾應選購來源清楚禽肉及蛋品，避免生熟食交叉汙染。