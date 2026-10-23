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颱風薔琵來襲 新北552人海邊觀浪遭勸離
颱風薔琵影響新北市，今晚至明天清晨風雨最明顯，山區有豪雨至大豪雨，平地大雨至豪雨。截至下午5時已受理110件災情，完成預防性撤離1421人，並勸離552名觀浪民眾。
新北市長侯友宜今天主持第4次災害應變中心工作會報表示，颱風薔琵持續影響新北，今晚至明天清晨為風雨高峰，預估明天午後逐漸趨緩，海陸警明天傍晚起陸續解除。
侯友宜表示，截至今天下午5時，市府受理110件災情，已結案95件，以路樹、鐵皮及圍籬倒塌為主。板橋區長江路鐵皮掉落佔據道路，已於下午6時前完成清除並恢復通車。民眾如發現災情，可撥打1999、119或110通報。
市府指出，已完成預防性撤離1421人，開設9處收容處所，收容117人。捷運淡海、安坑輕軌及三鶯線已預防性停駛，淡江大橋也預警性封閉，往來淡水、八里的用路人可改走關渡大橋。侯友宜指示，捷運恢復行駛前，應確認軌道、供電及沿線設施安全。
此外，市府已勸離552名觀浪民眾，侯友宜呼籲，颱風期間避免前往海邊觀浪或從事山區、海域活動，非必要不要外出，屢勸不聽者將依法開罰。
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